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Стали известны подробности взрыва в Агджабеди, в результате которого погибли 5 человек

Происшествия Материалы 31 января 2025 13:46 (UTC +04:00)
Стали известны подробности взрыва в Агджабеди, в результате которого погибли 5 человек

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Аслан Мамедли
Аслан Мамедли
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БАКУ /Trend/ - Стали известны подробности взрыва ручной гранаты в Агджабеди, в результате которого пять человек погибли, двое получили ранения.

Как сообщает в пятницу местный корреспондент Trend, несовершеннолетний ребенок нашел гранату на свалке в районе поселка Хиндарх.

Так, когда ребенок принес найденную гранату домой и передал её членам семьи, по неосторожности произошла её детонация, вследствие чего произошел взрыв.

Отметим, что 31 января в поселке Хиндарх Агджабединского района произошел взрыв ручной гранаты, вследствие которого пять человек погибли и двое получили ранения. Сообщается, что погибшие и раненые являются членами одной семьи.

Напомним, что информацию об инциденте распространила и Генеральная прокуратура Азербайджана. В настоящее время сотрудниками прокуратуры проводится осмотр места происшествия и совершаются необходимые процессуальные действия.

По данному факту в прокуратуре Агджабединского района проводится расследование.

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