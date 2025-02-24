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В Баку в квартире жилого дома произошел взрыв, есть постравший (ФОТО/ВИДЕО)

Происшествия Материалы 24 февраля 2025 09:11 (UTC +04:00)
В Баку в квартире жилого дома произошел взрыв, есть постравший (ФОТО/ВИДЕО)
Фото: МЧС Азербайджана

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Инглаб Мамедов
Инглаб Мамедов
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БАКУ /Trend/ - На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о взрыве в квартире многоэтажного жилого дома, расположенного на улице Захида Халилова в Ясамальском районе города Баку.

Как сообщили Trend в министерстве, на место происшествия незамедлительно выехали силы Государственной противопожарной службы МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что взрыв произошел на 10 этаже десятиэтажного жилого дома, однако пожар не последовал.

От взрывной волны квартире был нанесен ущерб, один человек пострадал.

Силами МЧС на месте происшествия приняты все необходимые меры безопасности.

Соответствующие органы проводят расследование инцидента.

В Баку в квартире жилого дома произошел взрыв, есть постравший (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку в квартире жилого дома произошел взрыв, есть постравший (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку в квартире жилого дома произошел взрыв, есть постравший (ФОТО/ВИДЕО)
В Баку в квартире жилого дома произошел взрыв, есть постравший (ФОТО/ВИДЕО)
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