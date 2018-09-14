Объявление Арменией войны Азербайджану усложняет процесс карабахского урегулирования – американский эксперт

14 сентября 2018 16:54 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Объявление Арменией войны Азербайджану усложняет процесс урегулирования нагорно-карабахского конфликта, сказал Тrend в пятницу политический аналитик, старший советник Gulf State Analytics в Вашингтоне Теодор Карасик.

Напомним, что Национальное собрание (парламент) Армении в рамках командно-штабных учений «Шант-2018» приняло решение об объявлении Азербайджану условной войны. Соответствующая информация была размещена на сайте Национального собрания.

Карасик отметил, что Ереван начал учения «Шант-2018» вскоре после встречи президентов Армении и России, а также на фоне обычной турбулентности в политической жизни страны.

«Такие заявления носят риторический характер, но очевидно, что это усложняет процесс урегулирования. Поэтому конфликт будет продолжаться как в киберпространстве, так и в реальной жизни», - сказал Карасик.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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