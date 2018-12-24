В 2019 году будет создана более благоприятная атмосфера на пути к решению нагорно-карабахского конфликта - посол РФ

24 декабря 2018 11:36 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В 2019 году будет создана более благоприятная атмосфера на пути к решению нагорно-карабахского конфликта.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал посол России в Азербайджане Михаил Бочарников на пресс-конференции в Баку.

«Основа этого уже была заложена в этом году. Были проведены несколько встреть на высшем уровне. Ожидается встреча глав МИД Азербайджана и Армении в январе 2019 году. Россия готова продолжать содействовать решению конфликта,»- сказал он.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ляман Зейналова)

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