Не играйте с огнем вблизи "пороховых бочек" - Фуад Ахундов

БАКУ /Trend/ - АМИ Trend представляет читателям статью азербайджанского политолога Фуада Ахундова, опубликованную в российской «Независимой газете».

Свобода слова по праву считается одним из важнейших завоеваний современной демократии. Другой вопрос, на самом ли деле у человека есть что сказать, даже если он получил трибуну.

Вот и статья Александра Храмчихина «Нагорный Карабах – пороховая бочка Закавказья. Регион стал заложником непримиримой позиции всех сторон конфликта» – из той же серии.

Начинает свои рассуждения автор, представившийся военным экспертом, с безапелляционного заявления: «Вдаваться в историю Нагорного Карабаха, выясняя, кому он должен принадлежать «по справедливости», совершенно бессмысленно. Хотя бы потому, что неясно, с какого момента эту историю отсчитывать».

Прежде всего, напомним: в цивилизованном мире в подобных вопросах принято ориентироваться на международно признанные границы, а не на рассуждения об истории. К тому же о «запутанной истории» говорят в тех случаях, когда исторические аргументы – явно не в пользу той стороны, которую уважаемый автор взялся защищать. Исторические факты однозначно свидетельствуют: переселение армян в Закавказье началось уже в первой четверти XIX века. И свидетельствует об этом не кто иной, как великий российский дипломат, писатель и драматург Александр Грибоедов: переселяли армян из Персии и Османской Империи на земли Эриванского, Карабахского и Нахичеванского ханств, где и предполагалось создать «Армянскую область». Причем расселяли их «на землях помещичьих мусульманских». На картине Франца Рубо, запечатлевшего взятие Эриванской крепости войсками генерала Паскевича, на медали, отчеканенной в честь этого события, можно видеть, как тогда выглядела столица современной Армении: мусульманский город с великолепной крепостью, куполами и минаретами.

Но сегодня эта историческая застройка, которая была неудобным свидетельством мусульманского прошлого Еревана, уничтожена под флагом «реконструкции» города. Снесены старая крепость, ханский дворец, где состоялась первая – и единственная прижизненная! – постановка грибоедовского «Горя от ума», шесть из семи мечетей, здания медресе, дома, бани-хамамы – словом, все. Переиначивались топонимы: достаточно посмотреть на карты, составленные российскими военными топографами в начале XIX века, чтобы убедиться: там просто нет никаких армянских названий.

Тот же процесс протекал и в Карабахе. Здесь близ села Марага, Агдеринского района, названного в честь города в Иранском Азербайджане, в 1978 году был установлен памятник в честь 150-летия переселения армян из иранской Мараги в Карабах. Но затем, когда понадобилось сочинить для Карабаха новую, уже «приармяненную» историю, его просто взорвали. Уничтожили, как неудобного свидетеля. На оккупированных Арменией землях Азербайджана безжалостно уничтожены мечети, святилища, даже кладбища. После такого ничего не мешает рассуждать о том, что «вдаваться в историю бессмысленно». Ещё легче, устроив «этническую чистку», убив и изгнав с родных очагов более миллиона человек, рассуждать о «народе Нагорного Карабаха», как это делают армянские политики сегодня.

Тем более не выдерживают критики попытки «уравнять» стороны конфликта. Здесь позиция уважаемого эксперта расходится и с фактами, и со здравым смыслом, и с официальной позицией России. За все время войны Азербайджан не захватил ни одного метра территории Армении. Сегодня в Армении и на оккупированных ею территориях Азербайджана не осталось ни одного азербайджанца, а в Азербайджане живет несколько десятков тысяч этнических армян. Факт оккупации азербайджанских земель подтвержден в четырёх резолюциях Совета безопасности ООН, за которые голосовала и Россия.

Не выдерживает критики и еще один тезис – насчёт того, будто бы «Армения одержала полную победу». Прежде всего, напомним: говорить о том, кто победил, а кто проиграл, можно только после того, как война закончена, подписаны соглашения, которые подвели ее итог, уточнены границы и т.д. Да, Армения сегодня оккупирует 20 процентов территории Азербайджана, а не 13,4 процента, как уверяет Храмчихин, который «нечаянно» забыл, что в число этих оккупированных земель входит и Нагорный Карабах. Но это еще не делает ее окончательным победителем точно так же, как в те дни, когда гитлеровские солдаты стояли в подмосковных Химках и могли рассматривать Кремль в полевой бинокль, это еще не означало, что Гитлер «одержал полную победу». Более того, сегодня, когда азербайджанская армия входит в число сильнейших армий мира, а апрельская вспышка боевых действий в 2016 году закончилась для Армении столь очевидным поражением, что это привело к падению правительства Сержа Саргсяна, понятно, что силовой перевес уже не на стороне Еревана. Не говоря о том, что Армения под треск сентенций о «победе в войне» безнадежно проиграла мир. Сегодня ее территорию обходят и трубопроводы, и железные дороги, и деньги инвесторов. Все это мало напоминает «полную победу».

И самое главное, не выдерживает критики главный тезис – о «праве наций на самоопределение». По версии автора, «с точки зрения современных норм международного права налицо классическое и неразрешимое противоречие между принципом нерушимости границ (оно здесь в пользу Азербайджана) и правом наций на самоопределение (в пользу Армении). Правда, применительно к карабахскому случаю здесь есть определенное лукавство: ведь распад СССР полностью нарушил принцип нерушимости границ, реализуя при этом право наций на самоопределение. И в этом случае непонятно, почему должны были считаться неприкосновенными границы бывших союзных республик. Тем более что коммунистические власти СССР рисовали эти границы в высшей степени произвольно. И почему в ходе распада общей страны народы оказались поделенными на сорта в соответствии с советской иерархией национальных образований? То есть почему союзные республики имели безусловное право на выход из состава СССР, а автономные республики и области не имели права на выход из состава союзных республик?»

Но куда важнее другое. Оставим в стороне, что армянский народ уже «самоопределился», создав Республику Армения, и не станем задавать вопросов, означает ли предложенная Храмчихиным формулировка, что завтра мы получим волну «самоопределения улиц и дворов» на том же Северном Кавказе, где немало армянских поселков и кварталов.

Прежде всего, напомним: СССР был «договорной федерацией», и его распад не основывался на «праве наций на самоопределение». Конституция СССР закрепляла за республиками право на выход, и они этим правом воспользовались. Что же касается международного права, то в документах ООН есть сколько угодно уточнений, что право наций на самоопределение ни в коей мере не может трактоваться как неограниченное право на отделение и дробление государств. К этому выводу в ООН пришли на основе колониального и постколониального опыта. Неслучайно, что в исследовании «Право народов на самоопределение», подготовленном в 1981 году в рамках ООН, подчеркивается, что «принцип равноправия и самоопределения, установленный в Уставе ООН, не дает неограниченного права на отделение населению, проживающему на территории какого-либо независимого и суверенного государства, и такое право не может считаться положением lexlata (изданного законодательства. – Ред.). Право на отделение, поддерживаемое или поощряемое иностранными государствами, будет явно находиться в вопиющем противоречии с принципом уважения территориальной целостности, на котором основывается принцип равенства государств». И далее: «Было бы опасно признавать в международном праве общее и неограниченное право на отделение, потому что права населения, проживающего на территории какого-либо государства, регулируются национальным конституционным правом этого государства».

А Россия – тоже многонациональная страна. В ее состав входят бывшие автономные республики, где после чтения текстов господина Храмчихина тоже могут найтись «горячие головы», которые, прочитав рассуждения Храмчихина, тоже попытаются повторить опыт.

И самое главное, не будем забывать о том, что вблизи «пороховых бочек» не рекомендуется играть с огнём. А в Азербайджане исстари есть поговорка: «Живя в стеклянном доме, не следует бросаться камнями в соседей».

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