В Товузе оценивается ущерб, причиненный в результате обстрела ВС Армении (ФОТО) (версия 2)

(Первая версия в 11:53)

БАКУ /Trend/ - В связи с исполнением Распоряжения главы государства «О мерах по ликвидации ущерба, причиненного гражданскому населению, государственному имуществу, в том числе инфраструктурным объектам в результате интенсивного обстрела Вооруженными силами Республики Армения Товузского района Азербайджанской Республики» Рабочая группа в составе представителей и специалистов надлежащих госструктур приступила к работам по оценке ущерба, нанесенного Товузскому району в результате военной провокации Армении, сообщает в четверг Trend.

Сейчас, в населенных пунктах, подвергшихся нападению, специалисты изучают состояние государственных объектов, собственности граждан, проводятся соответствующие экспертизы.

Три группы специалистов уже осмотрели 61 частный дом и хозяйственные участки в населенных пунктах Агдам, Дондар Гушчу, Алибейли, Вахидли, Юхары Ойсюзлю и Ашагы Ойсюзлю Товузского района.

Шесть домов и подсобные строения пришли в негодное состояние, их требуется отстроить заново. Кроме того, серьезный ущерб нанесен 15 домам и подсобным строениям, в 40 домах и хозяйствах небольшие повреждения. Также, в результате артиллерийского обстрела нанесен серьезный ущерб частным хозяйствам. Уничтожено 20-25 голов мелкого рогатого скота, 70-75 экземпляров домашних птиц, полностью сожжены 300-350 стогов сена, собранных на зиму, личные автомобили ряда граждан серьезно пострадали от осколков снарядов, в 15 домах пострадали предметы быта граждан и приусадебные участки.

Члены рабочей группы осмотрели государственное имущество, в том числе инфраструктурные объекты.

После полного установления и оценки причиненного ущерба, правительство составит План мер и Президенту Азербайджана будут представлены предложения о полном устранении последствий провокации.

(Текст: Кямаля Сеидова.)