Армения раскрывает потери, скончался еще один военнослужащий

БАКУ /Trend/ - От пулевого ранения скончался армянский военнослужащий. Информацию об этом распространило министерство обороны Армении, сообщает в понедельник Trend.

Как сообщается, речь идет о рядовом Ашоте Микаэляне, служившем в воинском подразделении на северо-востоке Армении.

Отметим, что ранее военные эксперты отмечали, что армяне скрывают потери, понесенные в боях в Товузском направлении на азербайджано-армянской границе, и со временем они будут сообщать о них.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.