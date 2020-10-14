Азербайджан готов на переговоры, но не на бесконечные - Администрация Президента (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан готов на переговоры по нагорно-карабахскому конфликту, но не на бесконечные.

Об этом в интервью телеканалу "Дождь" сказал заведующий сектором по работе с зарубежными СМИ и НПО Администрации Президента Азербайджана Фуад Ахундов.

Trend представляет вниманию видеозапись интервью.