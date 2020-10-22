Россия продолжает предпринимать активные усилия по урегулированию в Карабахе - Захарова

БАКУ/Trend/ - Москва по-прежнему предпринимает активные посреднические усилия по нормализации обстановки в Нагорном Карабахе. Как сообщает Trend со ссылкой на ТАСС, об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы продолжаем активные посреднические усилия, направленные на прекращение кровопролития в зоне нагорно-карабахского конфликта. Вопросы нагорно-карабахского урегулирования, в частности, обсуждались 20 и 21 октября в Москве в ходе раздельных встреч министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министрами иностранных дел Азербайджана и Армении", - сказала она.

"Как и прежде, работаем в формате сопредседательства Минской группы ОБСЕ. Очередная встреча посредников планируется завтра в Вашингтоне", - добавила она.