Нагорный Карабах является частью Азербайджана, на основании этого мы можем положить конец войне - глава МИД

БАКУ /Trend/ - У второй Армении - так называемой «нагорно-карабахской республики» нет будущего в рамках международно признанных границ Азербайджана.

Как передает в пятницу Trend, об этом в своей статье под названием «Нагорный Карабах является частью Азербайджана. На этом основании война с Арменией может быть прекращена», опубликованной в The Washington Times, написал министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов.

Как отметил в статье министр, все страны, в том числе США и Россия, даже сама Армения, признают территориальную целостность Азербайджана и неоспоримое место Нагорного Карабаха в нем.

«Не о чем вести переговоры, стоит найти способ сосуществовать и жить вместе на одной земле и в мире - как составная часть Азербайджана. Это возможно. В Азербайджане в мире и согласии живут сунниты и шииты, евреи и христиане, азербайджанцы, русские, лезгины, аварцы, талыши, грузины, цахуры и многие другие. Около 30 тысяч армян, не считая оккупированных территорий, называют Азербайджан своим домом. Это не место монолитного этноса или единой религии», - сказал Байрамов.

Тем не менее, как отметил Байрамов, на данный момент нынешнее правительство Армении продолжает осуществлять свою деструктивную политику.

«Азербайджан хочет жить вместе с Арменией как соседи - в мире и процветании. Все наши проблемы связаны с армянской оккупацией и их отказом выполнить единственное возможное для достижения мира условие - вывести свои войска с наших территорий. Мы должны научиться жить по-другому», - сказал Байрамов.

«Нагорный Карабах является неотъемлемой частью Азербайджана. На основании этого мы можем положить конец этой войне и встать на путь мира», - подытожил он.

(Автор: Наргиз Садыхова)