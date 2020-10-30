Азербайджан не поддается на провокации и отвечает агрессору исключительно победами на поле боя – израильский эксперт

Нагорно-карабахский конфликт 30 октября 2020 10:59 (UTC+04:00)
Азербайджан не поддается на провокации и отвечает агрессору исключительно победами на поле боя – израильский эксперт

БАКУ /Trend/ - Азербайджан не поддается на провокации Армении и не бомбит мирное население армянских городов, отвечая агрессору исключительно победами на поле боя.

Об этом сказала Trend израильский эксперт, юрист, медиатор, дипломат, общественный деятель Натаван Рашидова Кацман, комментируя заявление заведующего отделом Кавказа Института стран СНГ Владимира Евсеева о том, что якобы Армения имеет полное право на применение оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» против нефтегазовой инфраструктуры Азербайджана.

Кацман отметила, что комплекс «Искендер», к применению которого Евсеев вот уже несколько лет призывает армян, является современной установкой с двумя либо одной баллистической и одной кассетной ракетами, способными атаковать цели на расстоянии до 500 км в зависимости от модели. Данное оружие обладает большим разрушительным потенциалом и не оставляет после себя ничего живого.

«Армяне должны спросить себя, а что они приобретут и что последует за каждым конкретным подобным деянием? Ведь логично предположить, что ответ Азербайджана не заставит себя ждать и проявится на поле боя, обернувшись еще более страшными потерями с армянской стороны и никто им не поможет, так как это будет легитимным адекватными ответом Азербайджана против направленного против него очевидного террора», - сказала эксперт.

«Отдельно следует отметить утверждение Евсеева о наличии 600 турецких военнослужащих в Карабахе. Эти заявления являются целенаправленной ложью, не подкреплены никакими доказательствами и делаются для того, чтобы принизить мощь азербайджанской армии, а также ввести общественность в заблуждение и представить конфликт как разросшийся ком с привлечением третьих стран», подчеркнула Кацман.

Употребление Евсеевым новоармянского названия вместо Карабаха не может не доказывать его планомерной тактики усыпления армянского народа. Евсеев рассчитывает показать армянским радикалам свою псевдолояльность, для того чтобы добиться принятия своих "благих" вышеизложенных преступных советов, употребляя исключительно одно, никому неизвестное доселе, название "арцах" вместо исконного названия региона - Карабах, которое фигурирует во всех официальных документах как досоветской эпохи, так и советской и постсоветской. Более того, именно топоним "Карабах" принят как единое название региона на протяжении всего переговорного процесса, признаное как название региона и Советом Безопасности ООН и Минской группой. Согласно международному праву, сам топоним также свидетельствует о принадлежности этих земель азербайджанскому народу.

Армянские оккупанты продолжают атаки на данные объекты, а также на мирное население Азербайджана даже во время очередного гуманитарного режима прекращения огня. Армяне обстреливают районы Азербайджана - последнее крупное происшествие имело место 27 октября, когда произошел ракетный обстрел города Барда, еще раз это показало. Ракета была выпущена армянами прямо в жилой массив, в результате чего были убиты и ранены мирные жители.

«Однобокие, необъективные, непрофессиональные высказывания, а тем более призывы к совершению военных преступлений идут вразрез с международным правом и официальном курсом политики России, гражданином которой - следует напомнить - является Евсеев. Более того, подстрекательская деятельность, а также комментарии и трактовки, которые даёт этот персонаж, не ограничиваются личной заинтересованностью Евсеева. Он пошел ещё дальше, зачастую раздавая оценки и представляя свои личные заключения и советы от имени официальной России и указывая правительству России, что делать.

То есть, псевдоэксперт, не являющийся официальным представителем Государственной Думы или советником президента, и, следовательно, не имеющий никакого права представлять официальную позицию России, берет на себя подозрительно много. Данной незаконной деятельностью, а также активными призывами Евсеева к совершению военных преступлений должны заинтересоваться соответствующие структуры РФ», - подытожила Кацман.

(Автор: Клавдия Ромакаева)

Твиттер: @romakayeva

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 320 тысяч
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 320 тысяч
Центр Гейдара Алиева окрасился в цвета флага Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Центр Гейдара Алиева окрасился в цвета флага Турции (ФОТО/ВИДЕО)
Мир много потеряет от вражды с Турцией и Азербайджаном - Ялчын Топчу в проекте АМИ TREND телемост &quot;Баку-Стамбул&quot; (ФОТО/ВИДЕО)
Мир много потеряет от вражды с Турцией и Азербайджаном - Ялчын Топчу в проекте АМИ TREND телемост "Баку-Стамбул" (ФОТО/ВИДЕО)
Loading Bars
Лента новостей
Азербайджанская армия не предпринимала попытку атаки - минобороны Политика 11:27
В результате военных провокаций Армении в непригодное состояние пришли здания около 50 школ - Эмин Амруллаев Общество 11:21
Захваченная азербайджанской армией в боях и отремонтированная военная техника используется уже против армянских ВС (ВИДЕО) Политика 11:12
В Туркменистане построят новые теплицы для выращивания бананов и цитрусовых Бизнес 11:11
В связи с армянским вандализмом Генпрокуратура Азербайджана осуществляет следственные меры на освобожденных от оккупации территориях Политика 11:09
КС Азербайджана обратился в органы конституционного правосудия стран мира в связи с терактами Армении Политика 11:07
Армения подвергает артобстрелу леса, продолжая и экологический террор против Азербайджана - МЧС Происшествия 11:06
AccessBank проводит в филиалах тренинги по повышению навыков гражданской обороны (ФОТО) Экономика 11:04
Министерство образования Азербайджана проводит брифинг - прямой эфир Азербайджан 11:02
Азербайджан не поддается на провокации и отвечает агрессору исключительно победами на поле боя – израильский эксперт Нагорно-карабахский конфликт 10:59
Цена на азербайджанскую нефть опустилась ниже $38 за баррель Финансы 10:52
Российский экспортный центр об основных направлениях экспорта продукции в Азербайджан Бизнес 10:52
Азербайджан заинтересован в инвестировании в энергосектор Албании Энергетика 10:49
Атака на Барду - преступление, соучастниками которого являются воздерживающиеся от осуждения Армении международные организации - зампред парламентского комитета Политика 10:48
В Кашкадарьинской области получен промышленный приток газа на скважине №232 «Уртабулак» Узбекистан 10:42
Малазийский бизнес проявляет интерес к импорту узбекской текстильной и сельскохозяйственной продукции Узбекистан 10:41
Уничтожен очередной высокопоставленный армянский военнослужащий, совершивший военное преступление Нагорно-карабахский конфликт 10:40
Золото и серебро в Азербайджане вновь подешевели Финансы 10:32
Очередное разоблачение армянской лжи - ФОТОФАКТ Политика 10:28
В Азербайджане наблюдается новая волна пандемии - предупреждение специалиста Общество 10:20
Французская организация COJEP представила отчет об убийствах армянами мирных граждан Азербайджана Политика 10:17
Уничтожена РСЗО «Смерч», подвергшая обстрелу Барду (ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 10:10
Состоялся телефонный разговор главы МИД Азербайджана с турецким коллегой Политика 10:07
Более 45 млн человек в мире заразились коронавирусом Другие страны 10:04
Манат продолжает дорожать к евро Финансы 09:59
На площадке АМИ Trend и «Вестника Кавказа» эксперты обсудили урегулирование карабахского конфликта (ФОТО/ВИДЕО) Нагорно-карабахский конфликт 09:57
Wizz Air может восстановить базу в Грузии весной 2021 года Грузия 09:53
На освобожденных от оккупации территориях Азербайджана организовывается специальное временное управление Политика 09:52
Арабская печать пишет о справедливой борьбе Азербайджана Нагорно-карабахский конфликт 09:44
Война показала истинное лицо Пашиняна Политика 09:39
Human Rights Watch подтвердила использование кассетных боеприпасов ВС Армении при атаке на Барду Нагорно-карабахский конфликт 09:36
Глава МИД Азербайджана находится с рабочим визитом в Женеве Политика 09:32
Азербайджан при посредничестве МККК передал Армении тела 30 военнослужащих Политика 09:19
Сеть азербайджанцев США начала информационную кампанию в связи с бардинским террором Нагорно-карабахский конфликт 09:17
Ряд районов Азербайджана с утренних часов подвергается артобстрелу со стороны армянских ВС Политика 09:10
Уничтожено большое количество живой силы и военной техники ВС Армении - Список Политика 08:52
Бои продолжались в основном на Агдеринском, Ходжавендском, и Губадлинском направлениях фронта - минобороны Политика 08:45
Минобороны Азербайджана о последней ситуации на фронте Политика 08:43
Афганистан и Иран подписали меморандум о сотрудничестве Иран 08:35
Правительство Германии выделило Грузии дополнительно 20,8 млн евро на борьбу с COVID-19 Грузия 07:59
Президент Казахстана выступил на Международном форуме по северному экономическому сотрудничеству Казахстан 07:55
Золотую монету, отчеканенную Брутом в честь убийства Юлия Цезаря, продали за $3,5 млн В мире 07:34
Глава UFC допустил возвращение Нурмагомедова ради отца Спорт 07:10
Канцлер Австрии призвал не закрывать границы между странами Евросоюза Европа 06:47
Apple, Alphabet, Facebook и Twitter отчитались о квартальной выручке В мире 05:50
В Москве за сутки умерли 69 пациентов с коронавирусом Россия 04:52
Ученые сообщили о новом варианте коронавируса В мире 04:18
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 320 тысяч Турция 04:02
Кабмин Израиля продлил до 3 января режим чрезвычайного положения Израиль 03:44
Страны ЕС договорились ускорить клинические испытания западных вакцин от коронавируса Европа 02:34
Выручка Amazon в третьем квартале составила $96,1 млрд В мире 01:31
ВОЗ зарегистрировала за сутки в мире более 479 тыс. случаев коронавируса В мире 00:56
Число жертв урагана "Дзета" выросло до шести США 00:35
Новостной канал VICE News рассказал об использовании Арменией запрещенных кассетных боеприпасов Нагорно-карабахский конфликт 00:02
Ракетные удары были нанесены на жилые дома в Барде - корреспондент VICE news (ВИДЕО) Политика 00:02
Ношение масок во Франции стало обязательным для детей с 6 лет Европа 29 октября 23:52
Центр Гейдара Алиева окрасился в цвета флага Турции (ФОТО/ВИДЕО) Общество 29 октября 22:53
В Азербайджане уроки будут проводиться дистанционно Общество 29 октября 22:22
Уничтожены силы и средства ВС Армении (ВИДЕО) Политика 29 октября 22:13
Минфин США расширил санкции по Ирану США 29 октября 21:52
Amnesty International подтвердила, что Армения нанесла удар по Барде запрещенными кассетными ракетами (ФОТО) Политика 29 октября 21:25
Армия Азербайджана мстит за Барду: Уничтожаются подразделения ВС Армении, подвергшие обстрелу мирное население (ВИДЕО) Экономика 29 октября 20:55
ГУАМ жестко осудила ракетные обстрелы азербайджанских городов Арменией Политика 29 октября 20:32
Кадры дома, разрушенного в результате ракетного удара Армении по Геранбою (ФОТО) Политика 29 октября 20:26
В Азербайджане внесены изменения в Положение о местных исполнительных властях Политика 29 октября 20:00
Ряду сотрудников Госинформационного агентства Азербайджана будут выданы служебные паспорта Политика 29 октября 19:54
Давайте соблюдать режим военного положения и правила комендантского часа! - призыв от МВД Азербайджана Общество 29 октября 19:50
Пожар в Гекгельском районе, возникший в результате армянского обстрела, потушен - МЧС Происшествия 29 октября 19:47
Были предотвращены попытки нападения ВС Армении в нескольких направлениях - минобороны Азербайджана Политика 29 октября 19:42
Передача тел осуществлена при координации с личным представителем действующего председателя ОБСЕ - МККК Политика 29 октября 19:37
При передаче Армении тел погибших военнослужащих инцидентов не зафиксировано - Госкомиссия Политика 29 октября 19:29
В Азербайджане ратифицировано Соглашение о взаимодействии таможенных органов государств–участников СНГ Политика 29 октября 19:23
Армения должна уже сегодня вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана - Фуад Мурадов Нагорно-карабахский конфликт 29 октября 19:21
Поселку Бабек присвоен статус города Политика 29 октября 19:08
Баяты-Шираз для древнего Карабаха - в поддержку армии Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО) Культура 29 октября 18:54
В армянском обществе царит паника, а в армии - хаос, массовое дезертирство и произвол - минобороны Азербайджана Политика 29 октября 18:49
Утвержден закон о переименовании села Венг Ходжавендского района в село Чинарлы Политика 29 октября 18:32
Объем производства табака в Шеки превысил 3 млн тонн Экономика 29 октября 18:30
Президент Ильхам Алиев предоставил 102 студентам Президентскую стипендию – Распоряжение Политика 29 октября 18:22
Армянское общество не хочет быть заложником правительства Пашиняна - эксперт Политика 29 октября 18:21
Режиссер из США: Pray for Ganja, Barda, Terter, Aghjabadi (ВИДЕО) Социум 29 октября 18:06
На острове Куба будет учреждено посольство Азербайджана Политика 29 октября 17:58
Азербайджан сократит уровень выбросов парниковых газов в течение 10 лет Энергетика 29 октября 17:56
Мир много потеряет от вражды с Турцией и Азербайджаном - Ялчын Топчу в проекте АМИ TREND телемост "Баку-Стамбул" (ФОТО/ВИДЕО) Политика 29 октября 17:53
Генпрокуратура Азербайджана распространила информацию о мирном жителе, погибшем сегодня в Геранбое Политика 29 октября 17:52
Обсуждения, связанные с долгосрочным урегулированием карабахского конфликта, продолжаются постоянно - ОБСЕ (ЭКСКЛЮЗИВ) Нагорно-карабахский конфликт 29 октября 17:51
ВС Армении обстреливают территории Гёранбойского, Тертерского и Бардинского районов - Минобороны Политика 29 октября 17:50
Путин уверен, что у конфликта вокруг Нагорного Карабаха нет простых решений Нагорно-карабахский конфликт 29 октября 17:43
Буровая компания при КННК в Туркменистане объявляет тендер на закупку электрических аккумуляторов Тендеры 29 октября 17:42
Глава азербайджанской общины Нагорного Карабаха призвал канадского сенатора принести извинения Политика 29 октября 17:31
В результате обстрела Армении погиб еще один мирный житель Азербайджана - Хикмет Гаджиев Политика 29 октября 17:28
Сообщения об обстреле российской погранзаставы - дезинформация - минобороны Азербайджана Политика 29 октября 17:23
Молчание глав государств - тайное поощрение армянского терроризма - Али Ахмедов Политика 29 октября 17:18
543-й армянский полк отказывается идти воевать в Нагорный Карабах - минобороны Азербайджана Политика 29 октября 17:16
Они готовы умереть во имя Победы! - кинорежиссер Зия Шихлинский Социум 29 октября 17:16
Россия предпринимает энергичные усилия с целью скорейшей деэскалации карабахского конфликта – Захарова Нагорно-карабахский конфликт 29 октября 17:06
Национальное собрание Франции поддержало введение карантина по коронавирусу Европа 29 октября 17:04
Страхи и тревога военно-политического руководства Армении - эксперт Политика 29 октября 16:57
Армения – типичный шакал Табаки, который прячется за спиной Шерхана - пролистаем "Книгу Джунглей"... Социум 29 октября 16:51
Tesla предложила Panasonic совместную разработку новых батарей для электромобилей США 29 октября 16:46
Все новости