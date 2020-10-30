Азербайджан не поддается на провокации и отвечает агрессору исключительно победами на поле боя – израильский эксперт

БАКУ /Trend/ - Азербайджан не поддается на провокации Армении и не бомбит мирное население армянских городов, отвечая агрессору исключительно победами на поле боя.

Об этом сказала Trend израильский эксперт, юрист, медиатор, дипломат, общественный деятель Натаван Рашидова Кацман, комментируя заявление заведующего отделом Кавказа Института стран СНГ Владимира Евсеева о том, что якобы Армения имеет полное право на применение оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» против нефтегазовой инфраструктуры Азербайджана.

Кацман отметила, что комплекс «Искендер», к применению которого Евсеев вот уже несколько лет призывает армян, является современной установкой с двумя либо одной баллистической и одной кассетной ракетами, способными атаковать цели на расстоянии до 500 км в зависимости от модели. Данное оружие обладает большим разрушительным потенциалом и не оставляет после себя ничего живого.

«Армяне должны спросить себя, а что они приобретут и что последует за каждым конкретным подобным деянием? Ведь логично предположить, что ответ Азербайджана не заставит себя ждать и проявится на поле боя, обернувшись еще более страшными потерями с армянской стороны и никто им не поможет, так как это будет легитимным адекватными ответом Азербайджана против направленного против него очевидного террора», - сказала эксперт.

«Отдельно следует отметить утверждение Евсеева о наличии 600 турецких военнослужащих в Карабахе. Эти заявления являются целенаправленной ложью, не подкреплены никакими доказательствами и делаются для того, чтобы принизить мощь азербайджанской армии, а также ввести общественность в заблуждение и представить конфликт как разросшийся ком с привлечением третьих стран», подчеркнула Кацман.

Употребление Евсеевым новоармянского названия вместо Карабаха не может не доказывать его планомерной тактики усыпления армянского народа. Евсеев рассчитывает показать армянским радикалам свою псевдолояльность, для того чтобы добиться принятия своих "благих" вышеизложенных преступных советов, употребляя исключительно одно, никому неизвестное доселе, название "арцах" вместо исконного названия региона - Карабах, которое фигурирует во всех официальных документах как досоветской эпохи, так и советской и постсоветской. Более того, именно топоним "Карабах" принят как единое название региона на протяжении всего переговорного процесса, признаное как название региона и Советом Безопасности ООН и Минской группой. Согласно международному праву, сам топоним также свидетельствует о принадлежности этих земель азербайджанскому народу.

Армянские оккупанты продолжают атаки на данные объекты, а также на мирное население Азербайджана даже во время очередного гуманитарного режима прекращения огня. Армяне обстреливают районы Азербайджана - последнее крупное происшествие имело место 27 октября, когда произошел ракетный обстрел города Барда, еще раз это показало. Ракета была выпущена армянами прямо в жилой массив, в результате чего были убиты и ранены мирные жители.

«Однобокие, необъективные, непрофессиональные высказывания, а тем более призывы к совершению военных преступлений идут вразрез с международным правом и официальном курсом политики России, гражданином которой - следует напомнить - является Евсеев. Более того, подстрекательская деятельность, а также комментарии и трактовки, которые даёт этот персонаж, не ограничиваются личной заинтересованностью Евсеева. Он пошел ещё дальше, зачастую раздавая оценки и представляя свои личные заключения и советы от имени официальной России и указывая правительству России, что делать.

То есть, псевдоэксперт, не являющийся официальным представителем Государственной Думы или советником президента, и, следовательно, не имеющий никакого права представлять официальную позицию России, берет на себя подозрительно много. Данной незаконной деятельностью, а также активными призывами Евсеева к совершению военных преступлений должны заинтересоваться соответствующие структуры РФ», - подытожила Кацман.

(Автор: Клавдия Ромакаева)

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