Премьер Азербайджана заявил о попытках Армении вовлечь страны ОДКБ в нагорно-карабахский конфликт

БАКУ/Trend/ - Премьер-министр Азербайджана Али Асадов заявил о стремлении Армении вовлечь в нагорно-карабахский конфликт третьи страны, в частности государства-члены ОДКБ, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Обстреливая со своей территории города Азербайджана, расположенные вдали от зоны боевых действий, Армения пытается спровоцировать Азербайджан открыть ответный огонь. Тем самым Ереван намеревается втянуть в конфликт третьи страны, в частности государства-члены ОДКБ", - сказал Асадов в пятницу на заседании Совета глав правительств СНГ в формате видеоконференции.

По словам азербайджанского премьера, в Армению, а затем в Карабах контрабандой поставляются вооружения и перебрасываются наемники. "Это происходит, в том числе с применением гражданской авиации", - сказал Асадов.

Премьер подчеркнул, что Азербайджан воюет не против армянского народа, а восстанавливает территориальную целостность страны. "Мы не претендуем ни на пядь чужой земли", - заявил Асадов.