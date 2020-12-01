Намеренного затягивания обмена военнопленными и телами погибших в Карабахе нет - Лавров

Россия не наблюдает действий по намеренному затягиванию обмена военнопленными и телами погибших со стороны участников конфликта в Нагорном Карабахе, однако существуют объективные сложности для продвижения в этом процессе. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, заявил во вторник на пресс-конференции глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Тут трудно говорить о каких-то преднамеренных шагах по затягиванию этого процесса [обмена военнопленными и телами погибших], мы их не видим. Но то, что есть объективные сложности, которые сейчас, я надеюсь, будут быстрее решаться, - это факт", - отметил Лавров.

По его словам, с учетом рельефа местности, самого характера боевых действий, а также в отсутствие четких списков пропавших без вести "очень трудно было заниматься этими вопросами". "Необходимо, чтобы эффективно обмениваться телами и удерживаемыми лицами провести инвентаризацию положения дел в этой области. И, конечно же, военачальники с обеих сторон должны иметь очень четкие списки лиц, которые считаются пропавшими без вести, чтобы можно было более предметно, более конкретно этим заниматься", - отметил министр.

Он добавил, что одной из главных задач российских миротворцев в Нагорном Карабахе как раз и стало содействие обмену военнопленными и телами погибших. В этих целях, как указал Лавров, они уже предприняли ряд конкретных шагов. "Мы заинтересованы в том, чтобы как можно скорее эту гуманитарную проблему решить", - подчеркнул глава МИД РФ.

"Отмечу, что в принципе наши миротворцы уделяли этим проблемам повышенное внимание в ситуации, когда ключевой международный институт - Международный комитет Красного Креста - эвакуировал своих сотрудников из Нагорного Карабаха. Поэтому на первом этапе то, что наши миротворцы подставили плечо сторонам, было, конечно же, очень важно в практическом плане", - подчеркнул глава МИД РФ.

Миротворческий контингент ОДКБ

Каких-либо идей об использовании миротворческого контингента ОДКБ в Нагорном Карабахе на встрече глав МИД организации не высказывалось, заявил Лавров, отвечая на вопрос ТАСС.

"Мы рассказали подробно, какие меры предпринимает Россия по выполнению заявления руководителей Азербайджана, Армении и РФ от 9 ноября, - сказал он. - Российские миротворцы развернуты там с согласия президента Азербайджана и премьер-министра Армении, каких-либо иных идей не высказывалось", - сказал он.