Блистательная победа Азербайджана создала абсолютно новые геополитические реалии в регионе - азербайджанский депутат Севиль Микаилова в интервью Anadolu

БАКУ /Trend/ - Блистательная победа Азербайджана во Второй Карабахской войне создала абсолютно новые геополитические реалии в регионе.

Об этом в эксклюзивном интервью агентству Anadolu сказала депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Севиль Микаилова, передает Trend.

Отметив, что своей победой Азербайджан обязан лидеру страны, вписавшему славную страницу в историю Азербайджана, Микаилова сказала, что победа была достигнута благодаря длительным усилиям главы государства на политической и дипломатической платформах.

Она подчеркнула, что на протяжении почти 30-летнего периода оккупации части территорий страны руководство Азербайджана проводило блестящую работу на международном уровне, которая защитила страну от давления извне в течение 44-дневной войны.

Депутат добавила, что победа Азербайджана создала абсолютно новые геополитические реалии в регионе, так как мир и безопасность являются единственными условиями для будущего процветания народов.

«Азербайджан, привлекая дружественные страны к плодотворному сотрудничеству, превратит Карабах в процветающий уголок мира», - заключила Севиль Микаилова.

Депутат добавила, что 44-дневная война была знаковой для Азербайджана и с точки зрения выявления истинных друзей страны.

«Азербайджан с самого начала войны ощущал моральную и политическую поддержку Турции», - сказала она.

Комментируя участие Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в ранге высокого гостя в проведенном в Баку Параде Победы в Отечественной войне, депутат отметила, что история знает многочисленные примеры, когда Турция, как настоящий друг и брат, выступала в поддержку Азербайджана.

"Благодаря заявлениям высшего политического и военного руководства Турции, Азербайджан чувствовал - он не одинок в своем стремлении восстановить историческую справедливость, что еще больше подняло победный дух как в армии, так и в обществе в целом",- подчеркнула Микаилова.

Она отметила, что азербайджанский народ с большой гордостью вспоминает искреннее заявление Президента Турции о всесторонней политической поддержке Азербайджану в недавней войне.