Кремль следит за ситуацией в Нагорном Карабахе - Песков

БАКУ/Trend/ - Кремль следит за ситуацией в Нагорном Карабахе, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Информации действительно мало, мы действительно следим", - сказал представитель Кремля, комментируя сообщения о нарушении перемирия в Нагорном Карабахе. По его словам, такие события в регионе - "дополнительная нагрузка для миротворцев".

"Весьма оперативно осуществлялись контакты", - заметил Песков, добавив, что не может предоставить другой информации. "Действительно имела место тревожная ситуация, но она была очень оперативно купирована", - указал представитель Кремля.