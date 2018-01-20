Трагедия 20 Января печалит нас и сегодня - губернатор турецкой провинции

БАКУ /Trend/ - Трагедия 20 Января, с которой столкнулся дружественный и братский народ Азербайджана, как и в 1990 году, печалит нас и сегодня, сказал Trend в субботу губернатор северо-западной турецкой провинции Сакарья Ирфан Балканоглу.

Он отметил, что сильно привязанный к своей культуре, искусству, литературе братский народ Азербайджана - очень миролюбивый народ.

"В тот период азербайджанский народ жил в условиях мира и спокойствия также и с армянами. Однако армяне при поддержке СССР начали политику геноцида и этнических чисток против азербайджанского народа", - сказал Балканоглу.

Губернатор провинции подчеркнул, что в ходе тех событий в составе советских войск, вошедших в Баку, было значительное число армян. "Они совершили преступление против азербайджанского народа, проводившего мирную акцию. Следы этой кровавой трагедии можно увидеть на ряде зданий в Баку, где остались места от пуль. 20 января 1990 года - это день, когда было убито множество безвинных людей", - сказал Балканоглу.

По его мнению, убийства, совершенные армянами в Азербайджане, являются продолжением массовых убийств, совершенных ими в Османской империи. "К сожалению, мир хранит молчание в связи со многими событиями, произошедшими в Азербайджане, в том числе и в связи с Ходжалинским геноцидом. Сегодня невозможно построить государство путем оккупации. Эти методы остались в прошлом. Однако ООН не демонстрирует серьезной реакции на произошедшие события. Несомненно, горе наших азербайджанских братьев – это наше горе. Желаю, чтобы такие события больше не повторились", - сказал Балканоглу.

В ночь с 19 на 20 января 1990 года были убиты 137 и ранены 744 гражданских лица, незаконно арестован 841 человек. Введенные в Баку советские войска уничтожили 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.

(Автор: Руфиз Хафизоглу. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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