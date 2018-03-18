Азербайджан вносит вклад в мировой опыт развития - экс-президент Парагвая (Эксклюзив)

БАКУ /Trend/ - Азербайджан на протяжении своей истории проделал неординарный путь, продолжая вносить свой вклад в мировой опыт развития и сосуществования, сказал эксклюзивно Trend экс-президент Парагвая Фернандо Луго.

"Я в первую очередь обращаю внимание на достижения стран в приоритетных для мира сферах. Энергетика всегда играет приоритетную роль в мировой экономике, и развитие этой сферы будет неизбежным и в будущем. Азербайджан - страна, получившая в дар от Бога огромные запасы энергоресурсов, и опыт использования этих ресурсов Азербайджаном можно привести в пример другим странам", - сказал Луго.

Он добавил, что, помимо энергетики, Азербайджан предпринимает мудрые шаги по реализации альтернативных путей поддержки и развития своей экономики.

"При всем этом в Азербайджане развивается мудрое, справедливое общество, и в этом плане он также может служить примером многим другим странам", - сказал экс-президент.

Говоря о региональной политике, Луго подчеркнул, что Азербайджан играет важную роль в развитии своего региона, расширяя его экономический потенциал и поддерживая принципы мира и толерантности, что, по его словам, является большой редкостью в настоящее время.

Экс-президент также выразил надежду на активизацию сотрудничества между Азербайджаном и Парагваем в ближайшем будущем.

"Несмотря на большое расстояние, разделяющее наши страны, мне хотелось бы видеть развитие сотрудничестве между нами, в частности в сфере использования опыта в развитии инновативных технологий и менеджмента, в секторах, в которых Азербайджан уже преуспел", - сказал Луго.

Согласно данным Государственного таможенного комитета Азербайджана, товарооборот с Парагваем по итогам 2017 года составил примерно 657,24 тысячи долларов, и весь объём приходился на импорт парагвайской продукции.

(Автор: Али Мустафае. Редактор: Ирина Парфёнова)

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