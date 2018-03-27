Президент Ильхам Алиев: Наступит время, когда мы будем свидетелями появления в Азербайджане медицинского туризма

БАКУ /Trend/ - Наступит время, когда мы будем свидетелями появления в Азербайджане медицинского туризма.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал во вторник в ходе встречи с коллективом Международного госпиталя Bona Dea в Баку.

«Сердечно приветствую и поздравляю вас. Сегодня в Баку открывается прекрасная клиника. Это замечательное, знаменательное событие. Клиника производит прекрасное впечатление, и экстерьер, и внутренний дизайн на самом высоком уровне. Здесь установлено самое современное оборудование. Уверен, что гражданам будут предоставляться высококачественные медицинские услуги», - отметил глава государства.

Президент Азербайджана сказал, что, знакомясь с клиникой, увидел, что здесь проделана большая работа.

«Все работы организованы на самом высоком уровне. Эта клиника создана при поддержке зарубежных специалистов. Уверен, что работающие здесь врачи, медицинский персонал будут предоставлять больным высококачественные услуги. По предоставленной мне информации, здесь создается более 800 рабочих мест. Здесь созданы прекрасные условия для врачей, медицинского персонала», - подчеркнул Президент Ильхам Алиев.

Глава государства добавил, что открытие этой клиники – показатель общего развития страны.

«Такие прекрасные медицинские учреждения создаются только в стремительно развивающихся странах. Считаю, что эта клиника будет одной из самых передовых клиник не только Азербайджана, но и региона, а, может быть, и первой клиникой. Надеюсь, что наступит день, и туристы будут приезжать в Азербайджан и для получения медицинских услуг. То есть, эти возможности обеспечиваются условиями, которые созданы в этой клинике. Здесь гражданам Азербайджана будут предоставлять высококачественные медицинские услуги. Уверен, что этими возможностями будут пользоваться и гости, приезжающие в нашу страну», - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев напомнил, что за последние годы в Азербайджане было построено и капитально отремонтировано более 600 медицинских учреждений.

«Мы в значительной степени смогли укрепить материально-техническую базу системы здравоохранения. Только в этом году в шести городах будут построены новые больницы. Таким образом, в каждом городе Азербайджана создаются самые лучшие медицинские условия. Естественно, что создание более 600 больниц, медицинских учреждений требует больших средств. Азербайджанское государство выделяет эти средства», - подчеркнул глава государства.

Президент Ильхам Алиев также сказал, что совершенствование системы здравоохранения является приоритетным вопросом.

«Потому что здоровье - важный вопрос для каждого общества, каждого государства. Благодаря работе, проведенной за последние годы, растет продолжительность жизни людей, и это прекрасный показатель. Сегодня в Азербайджане может диагностироваться и лечиться любое заболевание. То есть, диагностическое обследование, лечение - все это обеспечивается комплексно. Хочу особо довести до внимания еще один вопрос. Уже несколько лет как в Азербайджане со стороны государства проводится бесплатное медицинское обследование. Ежегодно этой услугой пользуются пять миллионов азербайджанских граждан. Несколько лет назад по моей инициативе этот вопрос нашел свое решение. В настоящее время продолжается очередное медицинское обследование», - подчеркнул Президент Азербайджана.

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