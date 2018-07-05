МИД России об ожиданиях от председательства Азербайджана в ОЧЕС

БАКУ /Trend/ - Среди задач Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС) на период председательства Азербайджана в этой структуре (в июле-декабре) видится сохранение в работе организации позитивной, свободной от политизации повестки дня.

Об этом сказала в четверг на пресс-конференции пресс-секретарь министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Календарь мероприятий Азербайджанского председательства, насколько нам известно, сейчас формируется, он ещё не сформирован. Надеемся, что он будет ориентирован на укрепление предметного отраслевого взаимодействия между странами-участницами организации. Мы рассчитываем, что будут предусмотрены встречи министерского уровня, мероприятия отраслевых органов, в том числе в области энергетики, транспорта, культуры, сотрудничества в чрезвычайных ситуациях, борьбы с организованной преступностью, торговлей, экономического развития, туризма, малых и средних предприятий», - сказала пресс-секретарь МИД.

По словам Захаровой, Россия приветствовала бы также шаги, нацеленные на расширение проектно-ориентированного измерения деятельности этой организации, дальнейшее наращивание проектного потенциала.

Отметим, что Азербайджан принял председательство в ОЧЭС на 38-м заседании Совета министров иностранных дел организации, которое прошло 27 июня в Армении.

На заседании страна была представлена заместителем министра иностранных дел Махмудом Мамедгулиевым.

Азербайджан будет председательствовать в ОЧЭС до декабря 2018 года.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @Lyaman_Zeyn

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