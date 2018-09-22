Председатель комитета Милли Меджлиса Азербайджана по вопросам культуры совершит визит в Грузию

22 сентября 2018 21:40 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана по вопросам культуры Рафаэль Гусейнов 24 сентября совершит визит в Грузию для участия в мероприятии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом в субботу сообщили Trend в парламенте страны.

Согласно сообщению, на заседании Комитета ПАСЕ по культуре, науке и образованию в Тбилиси будут обсужден ряд актуальных вопросов.

Визит Рафаэля Гусейнова завершится 26 сентября.

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