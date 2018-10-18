Италия считает Азербайджан одним из своих самых преданных партнеров - председатель Сената

БАКУ /Trend/ - Председатель Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Огтай Асадов в четверг встретился с делегацией во главе с председателем Сената Италии Марией Элизабеттой Альберти Казеллати.

Огтай Асадов выразил уверенность в том, что первый официальный визит председателя Сената Италии внесет вклад в развитие связей между нашими странами. Он отметил, что Италия является для Азербайджана одним из важных партнеров в Европе и, в целом, в мире. В развитии связей большую роль играют взаимные визиты глав наших государств.

Председатель Милли Меджлиса, подчеркнув значение недавнего официального визита Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Италию, напомнил, что в рамках этого визита во дворце Джустиниани в Риме была проведена конференция, посвященная 100-летию Азербайджанской Демократической Республики и отношениям стратегического партнерства между Азербайджаном и Италией, и оценил это как наглядный пример уважения наших стран друг к другу.

Отметив, что итальянско-азербайджанские связи построены на крепкой правовой базе, Огтай Асадов довел до внимания, что до сегодняшнего дня между нашими странами подписаны 44 двусторонних документа. Одним из важнейших среди этих документов является Совместная декларация «О стратегическом партнерстве между Азербайджанской Республикой и Итальянской Республикой».

Подчеркнув, что Италия является крупным торговым партнером Азербайджана, председатель парламента сказал, что проекты TANAP, TAP, «Южный газовый коридор» повышают доверие к дальнейшему развитию наших связей. В настоящее время в Азербайджане функционируют около 50 итальянских компаний. Верим, что число этих компаний будет постепенно расти.

Огтай Асадов отметил, что между нашими странами также развиваются культурные, гуманитарные связи. Фонд Гейдара Алиева играет большую роль в укреплении политических, культурных связей между двумя странами.

Председатель подчеркнул хороший уровень азербайджано-итальянских межпарламентских связей, высоко оценил деятельность групп дружбы.

На встрече председатель Милли Меджлиса также рассказал об армяно-азербайджанском нагорно-карабахском конфликте. Было отмечено, что резолюция Сената Италии в 2010 году о ситуации на Южном Кавказе, поддержка территориальной целостности Азербайджана очень важна для нас. Он выразил надежду на то, что Сенат Италии и в дальнейшем окажет поддержку в урегулировании армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта на основе принципов международного права, в рамках территориальной целостности Азербайджана.

Председатель Сената Италии Мария Элизабетта Альберти Казеллати отметила, что этот визит внесет вклад в развитие межпарламентских связей наших стран. Она сказала, что Италия придает особое значение парламентским традициям Азербайджана. В 1918 году Азербайджан создал первый парламент на мусульманском Востоке. Мы гордимся тем, что в 1918 году в Азербайджане женщинам было предоставлено право голоса. Вы раньше нас дали женщинам это право.

Председатель вспомнила проведенную в Риме встречу с Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой, отметила значение обсужденных вопросов. Она сказала, что сотрудничество между нашими странами играет важную роль в установлении крепких дружественных связей.

Мария Элизабетта Альберти Казеллати выразила уверенность в том, что недавний визит Президента Италии в Азербайджан еще больше укрепит наше стратегическое сотрудничество. Она подчеркнула, что Италия считает Азербайджан одним из своих самых преданных партнеров. Италия готова сделать все возможное для дальнейшего развития связей между Азербайджаном и Европейским Союзом. Азербайджан своими ресурсами играет важную роль в энергоснабжении Италии. Председатель подчеркнула необходимость привлечения функционирующих в Азербайджане итальянских компаний не только в нефтегазовую сферу, но и инфраструктурную, сельскохозяйственную и другие области экономики.

Коснувшись культурных связей между нашими странами, Мария Элизабетта Альберти Казеллати сказала, что деятельность Фонда Гейдара Алиева в Италии вызывает удовлетворение.

(Автор: Эльчин Мехтиев)

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