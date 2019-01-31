Лейла Абдуллаева: Краеугольным камнем переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта является вывод ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Краеугольным камнем переговоров по урегулированию нагорно-карабахского конфликта является именно вывод вооружённых сил Армении с оккупированных ими территорий Азербайджана.

Об этом в четверг сказала Trend глава пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна о том, что «в карабахском вопросе мы не будем обсуждать мир в обмен на возвращение территорий».

"Трудно понять логику Пашиняна, потому что краеугольным камнем переговоров по урегулированию армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта, ведущихся под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ, является именно вывод вооружённых сил Армении с оккупированных ими территорий Азербайджана. Этого требуют четыре известные резолюции Совета Безопасности ООН и практически все документы, принятые международными организациями по поводу урегулирования конфликта. В данной связи возникает вопрос: следует ли рассматривать подобную позицию Пашиняна как его отказ от переговоров?", - сказала Абдуллаева.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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