Эльмар Мамедъяров встретился с генсеком ОЭС (ФОТО)

2 мая 2019 22:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в четверг встретился с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хади Сулейманпуром, передает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Отметив с удовлетворением свое участие на V Всемирном форуме по межкультурному диалогу Хади Сулейманпур подчеркнул, что Форум посвящен важной теме и поздравил азербайджанскую сторону за организацию мероприятия на высоком уровне.

Генсек проинформировал азербайджанскую сторону об осуществляемых реформах и будущих проектах в рамках ОЭС.

В свою очередь, министр Эльмар Мамедъяров отметил, что Азербайджан поддерживает региональные экономические проекты, осуществляемые в пространстве ОЭС. Говоря о региональных проектах, осуществляемых по инициативе Азербайджана, министр рассказал о возможности использования возможностей этих проектов государствами-членами ОЭС.

Стороны провели обмен мнениями о возможностях развития сотрудничества в сферах торговли, информационных и коммуникационных технологий, транспорта, логистики и в других сферах в рамках Организации экономического сотрудничества.

Также были проведены обсуждения вокруг других вопросов, представляющих взаимный интерес.

(Текст: Али Гасымов)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава МИД Азербайджана провел встречу в Баку с коллегой из Ганы (ФОТО)
Политика 14:39
Азербайджан и Уругвай заключат новый договор о сотрудничестве
Политика 00:03
Глава МИД Азербайджана принял президента Межпарламентского союза
Политика 30 апреля 14:28
Главы МИД Азербайджана и Хорватии обсудили двустороннее сотрудничество
Политика 29 апреля 22:42
Глава МИД Азербайджана встретился с председателем Палаты депутатов Национального конгресса Аргентины
Политика 29 апреля 22:09
Эльмар Мамедъяров: Азербайджан и Хорватия должны укрепить сотрудничество в сфере транспорта
Бизнес 29 апреля 13:32
Лента новостей
В Госдепе рассказали о возможной встрече Лаврова и Помпео
США 22:12
Президент Ильхам Алиев утвердил изменения в связи с ведением единого госреестра захоронений
Общество 22:11
В Институте истории НАНА состоится конференция «Вопросы истории Азербайджана в трудах Рамиза Мехтиева»
Общество 21:54
Вице-спикер: Пакистан всегда поддерживает позицию Азербайджана в вопросе карабахского конфликта
Политика 21:35
В Мексике более тысячи человек отравились во время празднований
Другие страны 21:35
Фонд Гейдара Алиева организовал концертную программу в Агдаме (ФОТО)
Общество 21:11
Гендиректор ИСЕСКО: Азербайджан вносит важный вклад в построение межкультурного диалога
Политика 20:59
Президент Ильхам Алиев: Сегодня Азербайджан с географической точки зрения и как транспортный центр предлагает своим партнерам много возможностей
Политика 20:47
Президент Ильхам Алиев: Созданная нами в последние годы современная транспортная инфраструктура уже превратила Азербайджан в важную транзитную страну
Политика 20:37