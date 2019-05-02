Эльмар Мамедъяров встретился с генсеком ОЭС (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров в четверг встретился с генеральным секретарем Организации экономического сотрудничества (ОЭС) Хади Сулейманпуром, передает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

Отметив с удовлетворением свое участие на V Всемирном форуме по межкультурному диалогу Хади Сулейманпур подчеркнул, что Форум посвящен важной теме и поздравил азербайджанскую сторону за организацию мероприятия на высоком уровне.

Генсек проинформировал азербайджанскую сторону об осуществляемых реформах и будущих проектах в рамках ОЭС.

В свою очередь, министр Эльмар Мамедъяров отметил, что Азербайджан поддерживает региональные экономические проекты, осуществляемые в пространстве ОЭС. Говоря о региональных проектах, осуществляемых по инициативе Азербайджана, министр рассказал о возможности использования возможностей этих проектов государствами-членами ОЭС.

Стороны провели обмен мнениями о возможностях развития сотрудничества в сферах торговли, информационных и коммуникационных технологий, транспорта, логистики и в других сферах в рамках Организации экономического сотрудничества.

Также были проведены обсуждения вокруг других вопросов, представляющих взаимный интерес.

(Текст: Али Гасымов)

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