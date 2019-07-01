Ряд памятников культуры уже не находится под угрозой - представитель ЮНЕСКО

БАКУ /Trend/ - Церковь Рождества Христова в Вифлееме и надгробные камни в Чили могут быть исключены из списка объектов Всемирного наследия, находящихся под угрозой.

Об этом, как сообщает в понедельник Trend, сказала на пресс-конференции директор Центра Всемирного наследия ЮНЕСКО Мехтильд Росслер в Баку.

Директор Центра сказала, что делается все возможное для оказания помощи правительствам Израиля и Чили для защиты этих мест.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

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