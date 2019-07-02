Представительница Австралии: Баку - замечательный город

БАКУ /Trend/ - Проводимая в Баку 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО очень важное мероприятие, которое собрало вместе специалистов со всех частей мира, чтобы обсудить способы охраны мирового культурного наследия.

Об этом сказала Trend представительница австралийского общества охраны морской фауны Имоджен Зетховен, в рамках 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку.

Представитель Общества отметила, что впечатлена красотой города Баку.

«Это – замечательный город. Современная архитектура прекрасно сочетается со старинной. Я надеюсь вернуться сюда еще», - сказала Зетховен.

Представитель Общества также подчеркнула, что мероприятие организовано на высшем уровне, добавив, что между участниками царят мир и взаимопонимание.

Напомним, что в Баку продолжает работу 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В сессии участвуют высокие официальные лица стран-членов ЮНЕСКО, в том числе, министры культуры, окружающей среды, туризма, в том числе, руководители международных организаций, главы совещательных органов ЮНЕСКО, постпредставители при ЮНЕСКО порядка 70 стран, а также специалисты по сферам архитектуры, наследия и окружающей среды.

В ходе бакинской сессии Комитета будут рассмотрены 36 из 42 предложений по внесению в список Всемирного наследия, в том числе, шесть природных, 28 культурных и двух смешанных (природных и культурных) памятников.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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