Сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку имеет большую значимость - представитель Канады

2 июля 2019 14:49 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Проходящая в Баку 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО имеет большую значимость, с точки зрения охраны мирового культурного наследия и его передачи будущим поколениям.

Об этом сказал Trend, представитель Канады Марк Гюстафсон в рамках 43-й сессии Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО в Баку.

«Баку – это невероятное сочетание запада и востока. Город превзошел мои ожидания», - сказал Гюстафсон.

Также он отметил, что место проведения организация мероприятия его очень впечатлили, в особенности церемония открытия.

Напомним, что в Баку продолжает работу 43-я сессия Комитета Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В сессии участвуют высокие официальные лица стран-членов ЮНЕСКО, в том числе, министры культуры, окружающей среды, туризма, в том числе, руководители международных организаций, главы совещательных органов ЮНЕСКО, постпредставители при ЮНЕСКО порядка 70 стран, а также специалисты по сферам архитектуры, наследия и окружающей среды.

В ходе бакинской сессии Комитета будут рассмотрены 36 из 42 предложений по внесению в список Всемирного наследия, в том числе, шесть природных, 28 культурных и двух смешанных (природных и культурных) памятников.

(Автор: Сара Исрафилбекова. Редактор: Хазар Ахундов)

Твиттер: @IsrafilbekovaS

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