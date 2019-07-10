Назначен новый посол Польши в Азербайджане

10 июля 2019 02:59 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend/ - Назначен новый посол Польши в Азербайджане.

Как сообщает Trend, новым послом Польши в Азербайджане назначен Рафаль Поборски.

Он заменит Марека Цалкана. 9 июля Президент Польши Анджей Дуда утвердил кандидатуру нового посла.

Отметим, что Рафаль Поборски родился в 1976 году в Варшаве, окончил факультет востоковедения Варшавского университета. Р. Поборски знает русский, английский и испанский языки. В он работал заместителем директора Восточного департамента МИД Польши.

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