Президент Ильхам Алиев: Один из главных наших приоритетов – сокращение зависимости от нефтегазовой отрасли (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Один из главных наших приоритетов – сокращение зависимости от нефтегазовой отрасли.

Об этом Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал в частности на встрече с делегацией во главе с вице-президентом по развитию экономики и частного сектора Международной финансовой корпорации (IFC) Гансом Петером Ланкесом.

"За минувшие 20 лет наш Нефтяной фонд сыграл роль очень важного средства для развития Азербайджана. Наряду с этим, Фонд был удостоен награды ООН как один из самых прозрачных суверенных фондов мира. Роль этого Фонда в развитии Азербайджана и решении социальных проблем чрезвычайно высока. Как вам известно, за счет активов Фонда мы профинансировали строительство более 100 поселков для беженцев и вынужденных переселенцев. Государственный нефтяной фонд Азербайджана вложил инвестиции в человеческий капитал, образование и инфраструктуру. Ваше участие в конференции также является хорошим показателем. Как мне известно, посредством вашего института также вложены инвестиции в объеме 250 миллионов долларов.

У нашего сотрудничества очень хорошая и успешная история. Учитывая планы по созданию почвы для диверсификации нашей экономики и устойчивого экономического развития, имеются хорошие перспективы и для будущего развития. Один из главных наших приоритетов – сокращение зависимости от нефтегазовой отрасли. Конечно, это невозможно сделать за один день, однако диверсификация и модернизация экономики позволят нам в значительной степени устранить эту зависимость. Разумеется, как вам известно, мы придаем важное значение улучшению бизнес-климата. Отрадно, что в отчете «Doing Business» Всемирного Банка мы вошли в десятку самых реформаторских государств мира. Стремительное развитие, достигнутое нами в этом направлении, стало возможным благодаря нашему очень серьезному подходу к данной сфере. Как вам известно, с этой целью мы создали специальную комиссию. Она обстоятельно проанализировала работу, которую необходимо проделать для устранения недостатков и улучшения положения. Вообще, находиться на 25-м месте согласно отчету «Doing Business» вызывает чувство гордости. Однако самое главное то, что это позитивно влияет на бизнес-среду и развитие неэнергетической сферы Азербайджана. Что касается наших будущих приоритетов, то считаю, что поддержка человеческого капитала, ненефтяного сектора, образования, сельского хозяйства, туризма, малого и среднего предпринимательства входит в число приоритетов нашего сотрудничества. Уверен, что во время своих контактов в рамках визита вы уже провели обсуждения с нашими официальными лицами о работе, которая будет проделана в будущем. Еще раз добро пожаловать в Азербайджан".

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