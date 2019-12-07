В Баку прошло заседание военных атташе и представителей международных организаций

БАКУ /Trend/ - В Управлении по международному военному сотрудничеству министерства обороны Азербайджана состоялось ежегодное заседание с участием аккредитованных в стране военных атташе зарубежных государств и представителей международных организаций, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

На заседании начальник Управления генерал-майор Гусейн Махмудов предоставил военным атташе и представителям международных организаций подробную информацию о военной ситуации и безопасности в регионе, захватнической политике Армении против Азербайджана, реформах, осуществляемых в азербайджанской армии, созидательной работе, военно-образовательной системе и успехах, достигнутых в этой области, а также приоритетах и направлениях международного военного сотрудничества, дальнейшей деятельности в предстоящем году.

Дуайен Бакинской ассоциации военных атташе, военный атташе Китайской Народной Республики, старший полковник Чжань Цунго от имени своих коллег выразил признательность руководству министерства обороны за организацию заседания, выразил уверенность в том, что плодотворное сотрудничество будет продолжено и впредь.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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