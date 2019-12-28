Медаль "За отвагу" вручена семье военного летчика Рашада Атакишиева (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - По поручению министра обороны заместитель министра обороны, командующий ВВС генерал-лейтенант Рамиз Таиров навестил семью пилота МиГ-29 Военно-воздушных сил Азербайджана полковника-лейтенанта Рашада Атакишиева, потерпевшего крушение в ходе учебно-тренировочного полета.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на минобороны, поздравив семью покойного пилота с наступающими праздниками от имени руководства министерства обороны, заместитель министра отметил, что за время службы в Азербайджанской Армии Атакишиев зарекомендовал себя профессиональным, образцовым офицером, патриотом своей страны, и его заслуги всегда высоко оценивались.

Согласно указанию Верховного главнокомандующего ВС Ильхама Алиева, медаль Азербайджана "За отвагу", которой за заслуги, проявленные при выполнении воинского долга по защите Родины, был награжден полковник-лейтенант Атакишиев, посмертно, 28 декабря, в канун праздника была вручена его семье.

После вручения награды генерал-лейтенант Таиров поинтересовался заботами семьи военного пилота и передал ее членам праздничные подарки. Члены семьи Атакишиева выразили признательность главе государства и руководству министерства обороны за внимание и заботу.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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