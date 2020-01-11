В рамках парламентских выборов в Азербайджане зарегистрированы 934 кандидата

11 января 2020 18:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для участия во внеочередных парламентских выборах, назначенных в Азербайджане на девятое февраля, обратились 2431 человек.

Как сообщает в субботу Trend, об этом на сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) сказал председатель ЦИК Мазахир Панахов.

По его словам, были утверждены кандидатуры 2354 человек. Из них взяли подписные листы 2247 человек, 1764 - вернули их в заполненном виде, и официально зарегистрированы 934 кандидата.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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