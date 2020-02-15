ЦИК Азербайджана примет решения по поступившим обращениям (версия 5)

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БАКУ/Trend/ - В Центральной избирательной комиссии (ЦИК) проходит заседание в связи с парламентскими выборами, проведенными 9 февраля в Азербайджане, сообщает в субботу Trend.

На заседании были приняты решения по обращениям, поступившим в ЦИК.

Было отмечено, что обращения по 82-му Агджабединскому округу, 94-му Бардинскому сельскому округу, 106-му Товуз-Газах-Агстафинскому округу, 8-му Бинагадинскому первому округу, 15-му Ясамальскому первому округу, 34-му Хатаинскому второму округу, 13-му Хазар-Пираллахинскому округу, 112-му Гахскому округу, 40-му Кяпязскому второму округу (Гянджа), 32-му Сураханскому третьему округу, 29-му Сабаильскому округу, 63-му Сабирабадскому первому округу, 47-му Мингячевирскому округу, 31-му Сураханскому второму округу, 16-му Ясамальскому второму округу, 60-му Сальян-Нефтчалинскому округу, 107-му Газахскому округу, 18-му Нариманов-Низаминскому округу, 84-му Физулинскому округу, 17-му Ясамальскому третьему округу, 31-му Сураханскому второму округу, 23-му Насими-Сабаильскому округу, 77-му Астаринскому округу, 112-му Гахскому округу, 40-му Кяпязскому второму округу (Гянджа), 32-му Сураханскому третьему округу, 82-му Агджабединскому округу, 25-му Низаминскому второму, 120-му Джабраил-Губадлинскому округу, 57-му Кюрдамирскому округу, 18-му Нариманово-Низаминскому округу, 95-му Тертерскому округу, 46-му Ширванскому округу, 78-му Лерикскому округу, 84-му Физулинскому округу, 12-му Гарадаг-Бинагади-Ясамальскому округу, 79-му Имишлинскому округу, 91-му Уджарскому округу, 11-му Гарадагскому округу, 85-му Шамахинскому округу, 19-му Наримановскому первому округу, 70-му Масаллинскому городскому округу и 56-му Хачмазскому сельскому округу отправлены в окружные избирательные комиссии для рассмотрения.

Напомним, что на последнем заседании ЦИК, проведенном 13 февраля, было принято решение об аннулировании результатов выборов по четырем округам.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Юсиф Агаев.)