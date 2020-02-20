Азербайджан становится мощным транспортным хабом - политолог

БАКУ /Trend/ - Между Россией и Азербайджаном существует серьезное экономическое сотрудничество, что является основой отношений и взаимодействия на долгие годы вперед.

Об этом сказал Trend старший научный сотрудник Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН, доцент Дипломатической академии МИД России Владимир Аватков.

Он отметил, что связи между Россией и Азербайджаном достаточно активно развиваются: «Существует сотрудничество в рамках Каспийского региона, прикаспийское сотрудничество, имеется взаимодействие, в котором Азербайджан выступает своеобразным хабом между Россией и другими государствами, в частности имею в виду транспортно-логистический проект «Баку – Тбилиси – Карс». Безусловно, такого рода экономическое сотрудничество позволяет говорить, что существует прочная база экономической кооперации. Помимо экономической кооперации, существует и взаимодействие в других сферах. В частности и в России, и в Азербайджане будет отмечаться событие, которое чтится как в Москве, так и в Баку, и на всем постсоветском пространстве - это 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. В связи с этим следует отметить, что на этом фоне наименее развитой сферой двусторонней коммуникации между Россией и Азербайджаном видится гуманитарное сотрудничество, которое нуждается в развитии, как на уровне укрепления сотрудничества между университетами, так и на уровне укрепления коммуникаций между научными заведениями и общественными организациями. Это то, что является требованием времени, и то, что практически все страны мира развивают. Это то, в чем сегодня нуждаются российско-азербайджанские отношения».

Владимир Аватков считает, что существующая разница в понимании отдельных геополитических проблем также не мешает развиваться и военно-техническим связям Москвы и Баку: «На сегодня имеются контракты новейших вооружений российского производства. Данная сфера также является перспективной, как и сфера совместной разработки новейших технологий, и не только в военной сфере».

Азербайджан, по словам эксперта, постепенно становится довольно мощным транспортным хабом: «Азербайджан соединяет Север и Юг, Запад и Восток, и в этом есть большой потенциал сотрудничества между двумя государствами. Большое поле для сотрудничества России с Азербайджаном возможно и в связи с расширением китайской концепции «Один пояс, один путь», и вообще самого понятия «Шелковый путь».

Что касается инвестиций, то, по мнению Владимира Аваткова, проблем с инвестиционным климатом как в Азербайджане, так и в России нет: «Основная линия коммуникаций в этом контексте проходит через крупные экономические структуры, в том числе с государственным участием. Единственное, что можно отметить, это необходимость развития сотрудничества между средним и малым бизнесом и различными группами стартапов. И вообще, одной из приоритетных задач в этом контексте должно быть развитие коммуникаций между людьми и социальной активными экономическими группами».

В заключение политолог сказал, что в контексте обновления политической системы в Азербайджане, в частности после проведенных внеочередных парламентских выборов и реформ со стороны руководства Азербайджана, важно, чтобы российское и азербайджанское общество еще лучше понимали друг друга, чтобы совместно выстраивать планирование на долгую перспективу, в том числе на научном и общественном уровнях.

(Автор: Гусейн Сафаров)

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