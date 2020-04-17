Ограничения в связи с режимом карантина в Азербайджане не будут распространяться на депутатов, их личный и служебный транспорт
БАКУ/Trend/ - Ограничения, введенные с связи с пандемией коронавируса в Азербайджане, не будут распространяться на депутатов, их личные и служебные транспортные средства, сообщает Trend со ссылкой на сегодняшнее заседание Милли Меджлиса (парламента).
Этот вопрос нашел свое отражение в предлагаемом изменении в закон "О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики", которое было рассмотрено на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса.
В предлагаемом изменении отмечалось, что ограничения на свободное движение по территории страны в связи с введением карантинного режима не распространяются на депутатов, их личные и служебные транспортные средства.
Поправки были приняты в третьем чтении.
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Ограничения в связи с режимом карантина в Азербайджане не будут распространяться на депутатов, их личный и служебный транспорт
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