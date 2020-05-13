Янош Ховари: Тюркский совет обеспечивает отличную основу для сотрудничества по борьбе с COVID-19

БАКУ/Trend/ - Тюркский совет обеспечивает отличную основу для сотрудничества, ориентированного на борьбу с COVID-19 и его последствиями.

Об этом сказал Trend посол, глава представительства Тюркского совета в Будапеште Янош Ховари.

Как отметил Ховари, в условиях новых глобальных вызовов, когда весь мир борется против распространения нового вируса, страны-члены Тюркского совета и Венгрия как страна-наблюдатель четко осознают необходимость более тесного сотрудничества, солидарности и обмена опытом в разных сферах.

«Понятно, что в этих условиях возникла необходимость в закрытии границ, что в некотором смысле является проверкой того, как государства смогут обеспечить сохранение региональных экономических связей и продолжение торговли товарами первой необходимости. Саммит, проведенный по инициативе Президента Азербайджана Ильхама Алиева, дал толчок к более целенаправленным переговорам между государствами-членами с участием международных организаций», - сказал он.

Ховари напомнил, что недавно была также проведена видеоконференция между министрами здравоохранения Турции, Азербайджана, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана с участием экспертов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Кроме того, идет подготовка к проведению других различных встреч. Переговоры важны не только для обсуждения ситуации в каждой стране, или того, как инфраструктуры здравоохранения борются с COVID-19, но также и для создания платформы для ведущих ученых, врачей и руководителей соответствующих государственных учреждений государств-членов по обмену информацией и налаживанию более тесного сотрудничества в диагностике и лечении COVID-19», - сказал он.

По словам посла, такие платформы также могут помочь в обмене знаниями и навыками, чтобы лучше подготовиться к будущим возможным пандемиям и вызовам.

По его словам, поддержка экономических и торговых отношений проходит испытание временем, и пока она показывает хорошие результаты.

«Естественно, COVID-19 влияет на каждую страну по-разному в зависимости от того, насколько развита экономика. Пока государства-члены продолжают консультироваться, тесно сотрудничать, учитывая торговую и экономическую инфраструктуру друг друга, и сосредотачивать внимание на социально-экономических потребностях населения своих стран, их экономическая устойчивость будет обеспечена. Тюркский совет обеспечивает отличную основу для сотрудничества, ориентированного на борьбу с COVID-19 и его последствиями, поскольку сферы сотрудничества организации уже охватывают экономическое сотрудничество, сотрудничество в области транспорта и таможни», - добавил Ховари.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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