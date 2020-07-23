Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой: В 25 странах проведено 56 акций

БАКУ /Trend/ - На сегодня в 25 странах проведено 56 акций, которые продолжатся еще в 20 странах.

Об этом на сегодняшнем брифинге в МИД сказал заместитель председателя Госкомитета по работе с диаспорой Фаиг Гулиев, сообщает в четверг Trend.

По его словам, наши соотечественники намерены продолжать акции на долгосрочной основе: «Наряду с акциями проводятся пресс-конференции, другие мероприятия. Мы доносим до мира правду о произошедшем».

В свою очередь замминистра иностранных дел Халаф Халафов отметил, что наши соотечественники, исполненные чувством патриотизма, проводят исключительно мирные акции.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова.)