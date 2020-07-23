Госкомитет Азербайджана по работе с диаспорой: В 25 странах проведено 56 акций
БАКУ /Trend/ - На сегодня в 25 странах проведено 56 акций, которые продолжатся еще в 20 странах.
Об этом на сегодняшнем брифинге в МИД сказал заместитель председателя Госкомитета по работе с диаспорой Фаиг Гулиев, сообщает в четверг Trend.
По его словам, наши соотечественники намерены продолжать акции на долгосрочной основе: «Наряду с акциями проводятся пресс-конференции, другие мероприятия. Мы доносим до мира правду о произошедшем».
В свою очередь замминистра иностранных дел Халаф Халафов отметил, что наши соотечественники, исполненные чувством патриотизма, проводят исключительно мирные акции.
(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова.)
В Лебапском регионе Туркменистана завершается строительство предприятия по производству керамических кирпичей
Азербайджанская строительная компания приступила к реализации очередного этапа дорожного проекта в Кыргызстане
Лента новостей
Лицо армянской национальности, поднявшее руку на азербайджанскую женщину в Лос-Анджелесе, задержано - Лейла Абдуллаева
Власти Армении способны вовлечь в свои грязные дела армянские террористические организации — МИД Азербайджана
При Президенте Ильхаме Алиеве состоялось совещание в видеоформате, посвященное состоянию водного хозяйства (ФОТО)
Состоялось заседание подкомиссии по экономике в рамках трехстороннего формата сотрудничества «Узбекистан-США-Афганистан»
План выхода Азербайджана из экономического кризиса опирается на увеличение реальных доходов населения
Азербайджанское государство оплатит медицинскую и юридическую помощь нашим соотечественникам, пострадавшим в результате нападения армян в Лос-Анджелесе
EU4Energy помогает Грузии разработать план действий в чрезвычайных ситуациях для бесперебойных поставок газа