Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Эмина Амруллаева в связи с назначением его министром образования (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 27 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в видеоформате Эмина Амруллаева в связи с назначением его министром образования.

Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Президент Ильхам Алиев выступил на приеме.