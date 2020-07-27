Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Эмина Амруллаева в связи с назначением его министром образования (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 27 июля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял в видеоформате Эмина Амруллаева в связи с назначением его министром образования.
Как сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Президент Ильхам Алиев выступил на приеме.
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Президент Ильхам Алиев принял в видеоформате Эмина Амруллаева в связи с назначением его министром образования (ФОТО)
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