В Азербайджане утвержден закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменения в Закон Азербайджана " о бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год».".

Как сообщает Trend, в закон Азербайджана " О бюджете страхового фонда на 2020 год " (Собрание законодательства Азербайджана, 2019, номер 12, статья 1888) внесены следующие изменения:

1. В статье 1 в обоих случаях цифры "128 235 400,0" заменить цифрами "151 235 400,0".

2. В статье 2:

2.1. В пунктах 1.1 и 1.2 цифры "17 834 800,0" заменить цифрами "17 662 900,0;

2.2. В пункте 1.3 цифры" 76 200 000,0 "заменить цифрами" 76 543 800,0;

2.3. В части 3 цифры "16 335 800,0" заменить цифрами "39 335 800,0".

3. В статье 3:

3.1. В части 1 цифры" 5 000 000,0 "заменить цифрами" 10 000 000,0;

3.2. В части 2 цифры "5 000 000,0" заменить цифрами "7 000 000,0;

3.3. В части 5 цифры" 2 000 000,0 "заменить цифрами" 3 000 000,0;

3.4. В части 6 цифры "63 735 400,0" заменить цифрами "78 735 400,0".