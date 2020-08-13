В Азербайджане утвержден закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год"

Политика 13 августа 2020 17:02 (UTC+04:00)
В Азербайджане утвержден закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год"

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил закон "О внесении изменения в Закон Азербайджана " о бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год».".

Как сообщает Trend, в закон Азербайджана " О бюджете страхового фонда на 2020 год " (Собрание законодательства Азербайджана, 2019, номер 12, статья 1888) внесены следующие изменения:

1. В статье 1 в обоих случаях цифры "128 235 400,0" заменить цифрами "151 235 400,0".

2. В статье 2:

2.1. В пунктах 1.1 и 1.2 цифры "17 834 800,0" заменить цифрами "17 662 900,0;

2.2. В пункте 1.3 цифры" 76 200 000,0 "заменить цифрами" 76 543 800,0;

2.3. В части 3 цифры "16 335 800,0" заменить цифрами "39 335 800,0".

3. В статье 3:

3.1. В части 1 цифры" 5 000 000,0 "заменить цифрами" 10 000 000,0;

3.2. В части 2 цифры "5 000 000,0" заменить цифрами "7 000 000,0;

3.3. В части 5 цифры" 2 000 000,0 "заменить цифрами" 3 000 000,0;

3.4. В части 6 цифры "63 735 400,0" заменить цифрами "78 735 400,0".

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Можно ли переадресовать пенсию другому человеку?
Можно ли переадресовать пенсию другому человеку?
Как обычно происходит наследование?
Как обычно происходит наследование?
Где нужно оформлять пособие?
Где нужно оформлять пособие?
Loading Bars
Лента новостей
В Азербайджане за сутки от коронавируса выздоровели 211 человек Общество 17:44
Азербайджанский режиссер выберет лучшие фильмы кинофестиваля в Индии (ФОТО) Культура 17:44
В Норвегии один человек пострадал при нападении женщины с ножом в Бергене Европа 17:39
За пособием по безработице в США на прошлой неделе впервые обратилось менее 1 млн человек США 17:35
Правительство Эстонии выделит €100 тыс. пострадавшим от взрыва в Бейруте Европа 17:31
Из Азербайджана в Турцию - "Пиджак учителя географии" Культура 17:30
Назначен новый исполнительный директор в ОАО "Азербайджанская инвестиционная компания" Экономика 17:26
Туркменистан увеличил экспорт нефтепродуктов в ЕАЭС Бизнес 17:23
В Минэкономики Азербайджана новое назначение Экономика 17:21
Группа азербайджанских миротворцев вернулась из Афганистана Политика 17:20
BP планирует запуск Восточно-Южного фланга «Шах Дениз» в 2021 году Энергетика 17:13
В Азербайджане утвержден закон "О бюджете Фонда страхования от безработицы на 2020 год" Политика 17:02
BP планирует завершить полную обработку данных по D230 в третьем квартале Энергетика 16:58
ВР о ходе реализации проекта «Азери-Центральный Восток» Энергетика 16:54
В штабе ВМС Азербайджана состоялась видеоконференция с участниками международного конкурса "Кубок моря" (ФОТО) Политика 16:53
Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции (ФОТО) Политика 16:50
Закир Гасанов: При поддержке ВС Турции Азербайджан исполнит свой священный долг Политика 16:44
Хулуси Акар: Мы до конца с Азербайджаном в его борьбе против Армении, учинившей Ходжалинский геноцид, оккупировавшей Нагорный Карабах Политика 16:40
Азербайджанские участники конкурса «Танковый биатлон» отправились в Москву Политика 16:33
Рухани открыл новую систему орошения в Иламе Общество 16:32
Севрский договор был отвергнут Великим Национальным Собранием Турции и разорван как ненужный лист бумаги - профессор Политика 16:32
Прибыль сектора страхования Грузии выросла Грузия 16:16
Генконсул Азербайджана в Лос-Анджелесе встретился с членами Американского еврейского комитета (ФОТО) Политика 16:05
Полиция Лос-Анджелеса подала в розыск армян, напавших на азербайджанцев перед генеральным консульством Азербайджана Политика 15:59
В Азербайджане выросли капиталовложения в социально-экономическое развитие Финансы 15:59
В Азербайджане сократилось производство промышленной продукции Бизнес 15:56
Назван объем экспорта нефти и нефтепродуктов из Азербайджана в Украину Энергетика 15:52
Минэкономики Азербайджана: На портале по возвращению части НДС зарегистрировано более 20 млн чеков Финансы 15:51
В казахстанском порту Актау многократно выросла перевалка контейнерных грузов Транспорт 15:51
Обнародованы объемы перевалки нефти между портами Казахстана и Азербайджана Энергетика 15:50
Узбекско-корейское СП продлевает тендер на закупку высокотемпературного волокна Тендеры 15:49
ВВП Азербайджана превысил $40 млрд Финансы 15:47
Назван объем грузооборота по фидерному сообщению между Казахстаном и Азербайджаном Бизнес 15:46
Компания Zydus Cadila начала продажу в Индии препарата от COVID-19 Другие страны 15:43
Калифорнийская газета о зверствах армян в Лос-Анджелесе Политика 15:40
Азербайджанские дипломаты разоблачили ложь посольства Армении в Болгарии (ФОТО) Нагорно-карабахский конфликт 15:19
Филиал «Татнефти» в Туркменистане объявляет тендер Тендеры 15:15
Завтра в Баку будет до 31 градуса тепла Общество 15:13
Скончался известный азербайджанский художник-дизайнер Рафиг Мамедов Социум 15:08
На рынке в Китае обнаружили следы коронавируса на пачках креветок Другие страны 15:05
Увеличились операционные затраты на Южно-кавказский газопровод Энергетика 15:00
Власти Индонезии не откроют границы для туристов до конца 2020 года Другие страны 14:53
Госслужба Туркменистана объявила тендер на закупку метрологического оборудования Тендеры 14:52
Словения и США подписали совместную декларацию о безопасности сетей 5G Европа 14:49
BP назвала количество пробуренных скважин в рамках «Шах Дениз-2» Энергетика 14:42
Премьер-министр Азербайджана дал поручения главам госструктур Общество 14:36
Российская вакцина будет защищать от коронавируса минимум два года после введения Россия 14:28
Сотрудникам тбилисских детских садов повысят зарплаты Грузия 14:26
В Иране назвали объем ежедневного производства масок Экономика 14:24
Спрос азербайджанских банков на валютном аукционе возрос Финансы 14:24
В Азербайджане ликвидируется страховая компания Финансы 14:23
BP увеличила добычу газа на "Шах Дениз" в годовом исчислении Энергетика 14:23
Британские страховые компании выплатили $117 млн по искам в связи с пандемией Европа 14:18
Туркменистан обнародовал объем работ по разведке месторождений углеводородного сырья Энергетика 14:18
Туркменский полипропилен продавался на протяжении всего июля Бизнес 14:16
Узбекистан и Казахстан строят совместный центр торгово-экономического сотрудничества Транспорт 14:15
Увеличился объём экспорта газа с "Шах Дениз" через Сангачальский терминал Энергетика 14:14
Объем экспорта нефти по БТД сократился Энергетика 14:12
Все въезды и выезды в нашем селе были перекрыты - изгнанный из Армении азербайджанец рассказал о пережитом в ту пору Общество 14:12
Facebook обвинили в незаконном сборе биометрических данных пользователей США 13:54
Об итогах деятельности Наманганской СЭЗ Узбекистана в первом полугодии 2020 года Бизнес 13:51
BP увеличила объемы передаваемого SOCAR попутного газа Энергетика 13:49
Объем добычи нефти на АЧГ снизился в годовом исчислении Энергетика 13:43
ЮНКТАД об условиях привлечения крупных инвестиций в Туркменистан Финансы 13:39
На выпускных экзаменах этого года максимальные баллы набрали трое - ГЭЦ Азербайджана Общество 13:34
BP увеличила капитальные расходы на «Азери-Чираг-Гюнешли» Энергетика 13:34
ЮНКТАД огласила прогнозы инвестиций в Туркменистан Финансы 13:28
Два вагона поезда сошли с рельсов в Чехии Европа 13:23
В Исмаиллы обнаружены многочисленные предметы старины (ФОТО) Общество 13:17
Опубликованы данные по продажам полиэтилена на бирже Туркменистана в июле Бизнес 13:03
Alibaba создала новую компанию для разработки программного обеспечения Другие страны 12:54
Спрос на ноты Центробанка втрое превысил предложение Финансы 12:54
Азербайджан увеличил экспорт электроэнергии Энергетика 12:51
Цены на азербайджанскую нефть изменились разнонаправленно Финансы 12:37
Азербайджанские телеканалы смогут транслировать зарубежные сериалы Общество 12:33
Лучшие моменты фестиваля "ЖАРА" в Баку покажут на российском телеканале Интересное 12:31
Авиакомпания Iran Air возобновит полеты в Вену с 15 августа Экономика 12:23
Хашурская объездная дорога откроется во второй половине августа Грузия 12:14
Узбекистан, США и Афганистан объединят усилия в борьбе с терроризмом и наркотрафиком Другие страны 12:11
Минздрав ФРГ не исключил появление германской вакцины от коронавируса в ближайшие месяцы Европа 12:07
В Азербайджане увеличилось производство альтернативной энергии Энергетика 12:06
Назван объем экспорта нефти и нефтяного сырья из Азербайджана в Украину Энергетика 11:55
В Армении за сутки зарегистрировано 229 новых случаев заражения коронавирусом Армения 11:52
Туркменистан рассматривает возможность открытия логистического центра в Астрахани Бизнес 11:35
В России за сутки выявили 5 057 заразившихся коронавирусом Россия 11:35
У берегов Аляски произошло сильное землетрясение США 11:31
Главы минобороны Азербайджана и Турции посетили Аллею почетного захоронения и Аллею шехидов (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11:31
Цены на нефть коррекционно снижаются после роста на данных по запасам в США Энергетика 11:29
По случаю 175-летия Абая Кунанбаева в Баку прошла онлайн-конференция Культура 11:22
Мониторинг ОПЕК+ в августе не будет обсуждать досрочный пересмотр условий сделки Энергетика 11:14
Высшая школа экономики России организовала для преподавателей UNEC курсы повышения квалификации (ФОТО) Общество 11:14
Президент Ильхам Алиев позвонил Владимиру Путину Политика 11:10
Драгметаллы в Азербайджане вновь начали дорожать Финансы 11:03
В Азербайджане проходят вступительные экзамены (ФОТО) Общество 11:00
В Москве открылась выставка картин бакинца Рами Меира (ВИДЕО, ФОТО) Культура 10:52
Иран назвал число предприятий, которые будут введены в эксплуатацию в этом году Иран 10:50
Xiaomi запускает в продажу первый в мире прозрачный телевизор Другие страны 10:46
Крупный лесной пожар начался на территории заповедника в Калифорнии США 10:44
Евро снова поднялся выше 2 манатов Финансы 10:40
В Азербайджане предлагается изменить школьное расписание с учетом условий пандемии Общество 10:28
Все новости