Письмо о безответственных действиях Армении опубликовано как документ ГА ООН, СБ ООН

Политика 19 августа 2020 15:29 (UTC+04:00)
Письмо о безответственных действиях Армении опубликовано как документ ГА ООН, СБ ООН

БАКУ /Trend/ -Письмо о безответственных действиях и провокационных заявлениях руководства Армении, которые бросают серьезный вызов переговорному процессу по урегулированию Нагорно-Карабахского конфликта, было опубликовано как документ Генеральной Ассамблеи ООН и Совета безопасности ООН, передает в среду Trend со ссылкой на обнародованное письмо.

Письмо было написано министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и направлено Генеральному Секретарю ООН.

«Я пишу с целью выразить глубокую озабоченность правительства Азербайджана продолжающимися безответственными действиями и провокационными заявлениями Армении в отношении территориальной целостности Азербайджана, которые создают серьезные проблемы для и без того шаткого переговорного процесса в рамках Минской группы ОБСЕ по урегулированию армяно-азербайджанского Нагорно-карабахского конфликта», - говорится в письме.

Байрамов отметил, что 12 июля Азербайджан в очередной раз подвергся вооруженному нападению со стороны Армении.

«В течение последующих четырех дней Армения подвергала азербайджанские военные позиции и близлежащие жилые районы интенсивному артиллерийскому обстрелу. В результате в Азербайджане пострадали военные и мирные жители, а также был нанесен серьезный ущерб гражданской инфраструктуре, включая частные дома и больницы», - написал министр.

Он подчеркнул, что нападение Армении с 12 по 16 июля было не спонтанным военным инцидентом, а очередным преднамеренным актом агрессии, являющимся проявлением незаконного применения силы против Азербайджана и преследовало цель захвата новых территорий.

«Это безрассудное военное нападение было спланировано заранее в соответствии с агрессивной военной доктриной, которая, по словам министра обороны Армении, предусматривает «упреждающие удары с целью создания более благоприятной ситуации по безопасности» и «новую войну за новые территории»», - сказал Байрамов.

Он добавил, что руководствуясь столь агрессивной военной доктриной, атака 12 июля была намеренно осуществлена вдоль международной границы на основании нескольких военно-политических расчетов.

«Прежде всего, граница рассматривалась Арменией как наиболее благоприятное место для нанесения «внезапного удара» по Азербайджану в свете нашего решения постепенно демилитаризовать неоккупированную часть границы и передать ее под контроль Государственной пограничной службы. Судя по всему, Армения предприняла попытку, хотя и безуспешную, воспользоваться этим жестом доброй воли Азербайджана. Во-вторых, нападение было совершено в районе, в котором проходит важная энергетическая и транспортная инфраструктура Азербайджана, что поставило под угрозу поставки энергетических ресурсов из Азербайджана. Кроме того, атака вдоль границы преследовала цель создать предлог для возможного вмешательства Организации Договора о коллективной безопасности, членом которой является Армения», - написал министр.

Однако, по его словам, все эти расчеты Армении оказались ошибочными.

«Атака была успешно отражена и угроза мирным азербайджанским поселениям и инфраструктуре была эффективно нейтрализована адекватными контрмерами со стороны вооруженных сил Азербайджана. Но, видимо, это не помешало Армении и дальше изучать новые возможности в целях дестабилизации ситуации», - сказал Байрамов.

Таким образом, добавил Байрамов, потерпев поражение на поле боя, руководство Армении прибегло к кампании террора и запугивания азербайджанцев за рубежом через радикальные организации армянской диаспоры.

«В разных частях света представители армянских ультранационалистических экстремистских группировок, носящих символику печально известных армянских террористических организаций, таких как АСАЛА, напали на здания дипломатических миссий Азербайджана за рубежом и прибегли к вандализму, пытались препятствовать мирным и заранее санкционированным демонстрациям членов азербайджанской общины, словесно и действиями оскорбляли азербайджанцев, в том числе дипломатов и журналистов. Наряду с массовым физическим насилием широко использовались интернет и социальные сети для распространения ненависти, включая открытые угрозы убийства азербайджанцев», - сказал Байрамов.

По его словам, все эти дестабилизирующие действия Армении сопровождаются крайне провокационной риторикой высшего руководства Армении, что не может не подрывать процесс урегулирования конфликта, делая переговоры абсолютно бессмысленными.

«Совсем недавно премьер-министр Армении публично признал, что стратегической целью Армении в процессе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта является «сохранение результатов войны». Руководство Армении публично обусловило возобновление переговоров, приостановленных по их же собственной вине, нереалистичными и незаконными претензиями, преследующими пресловутую цель навязывания свершившегося факта и аннексии ныне оккупированных территорий Азербайджана», - написал министр.

Он добавил, что это абсолютно противоречит духу и логике переговоров в рамках Минской группы ОБСЕ.

«Следует еще раз напомнить, что задача переговорного процесса, определенная соответствующими решениями ОБСЕ и подтвержденная четырьмя резолюциями Совета Безопасности 822 (1993), 853 (1993), 874 (1993) и 884 (1993), заключается в ликвидации последствия войны, развязанной Арменией, посредством деоккупации территорий Азербайджана. С этой целью Азербайджан участвует в этом процессе на протяжении почти трех десятилетий, стремясь восстановить свою территориальную целостность мирными средствами. Эта приверженность Азербайджана миру не наносит ущерба его правам согласно Уставу Организации Объединенных Наций и международному праву в целом, и, следовательно, не должна восприниматься как должное и подвергаться дальнейшим злоупотреблениям», - сказал Байрамов.

Он добавил, что именно в этом контексте азербайджанская сторона обращается к международному сообществу с призывом твердо отстаивать ценности, нормы и принципы, лежащие в основе цивилизованного международного порядка, осуждая дестабилизирующие действия и подстрекательские заявления Армении, грубо нарушающие суверенитет и территориальную целостность Азербайджана и призвать Армению соблюдать принципы межгосударственных отношений, добросовестно выполнять свои обязательства по Уставу ООН, Хельсинкскому Заключительному акту и соответствующим резолюциям Совета Безопасности 1993 года.

«Это крайне важно для того, чтобы увести Армению от подрыва пока еще существующих перспектив мирного урегулирования конфликта. В этой связи мы рассчитываем на вашу солидарность и действенную поддержку в защите суверенитета и территориальной целостности Азербайджанской Республики», - написал азербайджанский министр.

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