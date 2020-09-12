Армения на протяжении истории осуществила серию этнических чисток против азербайджанского населения - депутат

БАКУ /Trend/ - Несмотря на принятые Советом Безопасности ООН четыре резолюции и множество заявлений, требующих немедленного и безоговорочного освобождения оккупированных территорий Азербайджана, Армения продолжает военную агрессию против нашей страны.

Об этом в пятницу сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Жаля Ахмедова.

По ее словам, учрежденный ООН Международный день защиты образования от нападений вновь актуализирует значительный ущерб, нанесенный образовательному сектору Азербайджана в результате оккупации.

"На оккупированных территориях Азербайджана полностью разрушены 1107 учебных заведений и 855 детских садов. В результате агрессивной политики Армении сотни тысяч азербайджанских школьников и сегодня страдают от вооруженного конфликта. Неприятель также подвергает обстрелу мирное население прифронтовых зон и находящиеся там учебные заведения.

В апреле 2016 года в результате обстрела вооруженными силами Армении были серьезно повреждены многие школы в Геранбойском, Тертерском, Агдамском и Агджабединском районах Азербайджана, также была разрушена средняя школа в селе Сариджалы Агдамского района, в которой учились 220 школьников. Армения несет полную ответственность за совершенные против азербайджанских школьников военные преступления.

Будучи моноэтническим государством, Армения на протяжении истории провела серию этнических чисток против азербайджанского населения. В результате этого было убито много детей и школьников в Ходжалы, селе Агдабан Кельбаджара, селе Баллыгая Геранбойского района и других населенных пунктах", - добавила Жаля Ахмедова.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана — находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)