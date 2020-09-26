Ракетно-артиллерийские войска азербайджанской армии выполняют боевые стрельбы из самоходных гаубиц «Мста-С» (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Проводятся занятия по боевой подготовке с расчетами самоходных гаубиц «Мста-С» ракетно-артиллерийских войск азербайджанской армии, сообщает в субботу Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Поднятые по тревоге расчеты отработали вопросы смены позиций и получение координат целей противника в ходе условного боя.

Расчеты, выполняя боевые стрельбы, уничтожили расположенные на разных расстояниях военную технику и инженерные укрепления условного противника.

(Текст: Кямаля Сеидова)