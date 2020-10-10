Главы МИД Азербайджана и Турции провели телефонный разговор

БАКУ /Trend/ - Сегодня состоялся телефонный разговор между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, сообщает в субботу Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

В ходе телефонной беседы Байрамов проинформировал турецкого коллегу о встрече министров иностранных дел Азербайджана и Армении, проведенной в Москве при посредничестве министра иностранных дел России.

Министр отметил, что между азербайджанской и армянской сторонами было достигнуто соглашение о временном прекращении огня в гуманитарных целях, и что стране-агрессору был предоставлен последний шанс по выводу армянских войск с оккупированных территорий Азербайджана.

Мевлют Чавушоглу отметил, что режим прекращения огня, объявленный для обмена пленными и телами погибших важный шаг, но не являющейся способом для решения конфликта, подчеркнув, что Турция поддержит только тот путь, который примет Азербайджан.

Министр Байрамов, сославшись на принципиальную позицию Азербайджана, подчеркнул важность выполнения резолюций СБ ООН для обеспечения мира в регионе.

(Текст: Кямаля Сеидова.)