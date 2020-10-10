Первый этап операции по принуждению Армении к миру завершился успешно - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Первый этап операции по принуждению Армении к миру завершился успешно.

Об этом сказал помощник Президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев, сообщает в субботу Trend.

Он отметил, что в результате контрнаступательной операции, проводившейся в течение 10 дней в ответ на провокации Армении и обстрел азербайджанского гражданского населения, по армянским вооруженным силам был нанесен серьезный удар.

"Процессы, происходящие за последний год, показали, что Армения стала проводить агрессивную политику, считая, что вопрос, связанный с оккупацией азербайджанских территорий, закрыт. Слова премьер-министра Армении Пашиняна «Нагорный Карабах – это Армения и точка» были рассчитаны на это. Опирающийся на оккупацию статус-кво продолжал сохраняться. Используя все возможности, Армения осуществляла аннексию азербайджанских территорий. Армяне стали заселять Джабраильский район, в котором никогда не жили. Несмотря на удар, полученный в апрельских боях 2016 года, военно-политическое руководство Армении пыталось преподносить себя победившей стороной. Под руководством Верховного главнокомандующего ВС, Президента Ильхама Алиева эти иллюзии Армении с военно-стратегической точки зрения были развеяны".