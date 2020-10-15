Азербайджанские реалии в центре внимания шведских СМИ

БАКУ /Trend/ - В авторитетном шведском издании Aftonbladet опубликована статья, отражающая позицию Азербайджана в нагорно-карабахском конфликте.

Как сообщили в четверг Trend в Государственном комитете по работе с диаспорой, в статье "Армения должна отвести свои войска", автором которой является Махира Мухтарова, предоставлена подробная информация об истории нагорно-карабахского конфликта, оккупации азербайджанских земель Арменией, изгнании около одного миллиона азербайджанцев из Нагорного Карабаха и семи прилегающих районов Азербайджана.

Обращая внимание на то, что именно Армения грубейшим образом нарушает фундаментальные права азербайджанцев, ставших беженцами и вынужденными переселенцами, в том числе право на жизнь, автор подчеркивает, что она и сама родом из оккупированного Арменией Кельбаджарского района и уже 27 лет тоскует по своей родной земле.

В статье подчеркивается, что в Азербайджане все занимают прочную, единую позицию в отношении агрессивной политики Армении, вплоть до того, что объединились все политические партии.

В Госкомитете подчеркнули, что глава Организации азербайджанской молодежи Швеции СУАЗ - Махира Мухтарова выразила благодарность генсеку организации Аллахверди Вердизаде за поддержку в публикации статьи.

С подробностями можно ознакомиться по ссылке:

https://www.aftonbladet.se/debatt/a/yR3GPA/armenien-maste-dra-tillbaka-sina-trupper