Генпрокурор Азербайджана: Ответ политическому руководству Армении за террор в Гяндже будет тяжелым

БАКУ /Trend/ - К сожалению, преступное военно-политическое руководство Армении вновь взяло на прицел мирных жителей Азербайджана.

Как передает в субботу Trend, об этом на месте разрушений в результате ракетных ударов ВС Армении по Гяндже сказал генеральный прокурор Азербайджана Кямран Алиев.

По его словам, армянская сторона, не способная выдержать натиска армии Азербайджана, берет на прицел гражданское население.

"Мы видим, что армянская армия, терпящая поражение в зоне боевых действий, усиливает нападения на населенные пункты и, прежде всего, на мирных жителей. Это преступление против человечности. Ответ политическому руководству Армении за террор в Гяндже будет тяжелым. Этими деяниями армянская сторона не сможет запугать гражданское население. Гянджинцы не страшатся ничего. Победа за нами", - сказал Кямран Алиев.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)