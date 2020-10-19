Президент Ильхам Алиев поздравил начальника ГПС генерал-полковника Эльчина Гулиева в связи с водружением флага Азербайджана на Худаферинском мосту

БАКУ /Trend/ - Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджана, Президент Ильхам Алиев поздравил начальника Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковника Эльчина Гулиева в связи с водружением флага Азербайджана на Худаферинском мосту и освобождением при участии ГПС нескольких населенных пунктов, поручил передать его поздравления всему личному составу.

Генерал-полковник Э. Гулиев доложил, что личный состав ГПС и впредь будет достойно выполнять все поручения Верховного главнокомандующего.