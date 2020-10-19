Президент Ильхам Алиев поздравил начальника ГПС генерал-полковника Эльчина Гулиева в связи с водружением флага Азербайджана на Худаферинском мосту
БАКУ /Trend/ - Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Азербайджана, Президент Ильхам Алиев поздравил начальника Государственной пограничной службы (ГПС) генерал-полковника Эльчина Гулиева в связи с водружением флага Азербайджана на Худаферинском мосту и освобождением при участии ГПС нескольких населенных пунктов, поручил передать его поздравления всему личному составу.
Генерал-полковник Э. Гулиев доложил, что личный состав ГПС и впредь будет достойно выполнять все поручения Верховного главнокомандующего.
Лента новостей
В связи с использованием Арменией кассетных боеприпасов направлено обращение в международные организации
В первый день режима гуманитарного прекращения огня армянские ВС выпустили 229 снарядов по 5 районам Азербайджана - Хикмет Гаджиев
Президент Ильхам Алиев поздравил начальника ГПС генерал-полковника Эльчина Гулиева в связи с водружением флага Азербайджана на Худаферинском мосту
Президент Ильхам Алиев: Вооруженные силы Армении грубо нарушили согласованный временный режим гуманитарного прекращения огня
Реджеп Тайип Эрдоган: Во второй раз нарушив гуманитарный режим прекращения огня, Армения совершила нападение на Азербайджан
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Молюсь за жизнь и здоровье каждого азербайджанского солдата и офицера (ФОТО)
Госкомиссия: Информация об обнаружении захваченного в 1992 году азербайджанского военнослужащего не соответствует действительности
Президент Ильхам Алиев: ВС Азербайджана подняли над древним Худаферинским мостом азербайджанский флаг (ВИДЕО)
Председатель Великого национального собрания Турции прибыл с официальным визитом в Азербайджан (ФОТО)
Что почувствовал бы палач Давид Тоноян, если его жена и дети погибли бы под ракетными ударами, как это произошло в Гяндже (ФОТО)
Власти Армении - это фашистская клика, которая отдает бесчеловечные приказы - народный артист Теймур Геокчаев
50 политпартий Азербайджана направили обращение международным организациям в связи с терактом в Гяндже
В результате армянской провокации нанесен крупный ущерб предпринимателям Физулинского и Бейлаганского районов (ФОТО)
Азербайджан привержен режиму гуманитарного прекращения огня, но оставляет за собой право принять ответные меры - МИД
Премьер-министр Пакистана выразил поддержку позиции Азербайджана в вопросе нагорно-карабахского конфликта
Сахиба Гафарова: Мы продолжаем надеяться, что международное сообщество не останется безучастным к террору против азербайджанского народа