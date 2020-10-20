Мы и дальше будем рядом с нашими азербайджанскими братьями - Хулуси Акар

БАКУ /Trend/ - Мы и дальше будем рядом с нашими азербайджанскими братьями.

Как передает во вторник Trend, об этом сказал министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

Он сообщил, что Армения, нарушая режим прекращения огня, продолжает обстреливать гражданские объекты, невинное население, в том числе женщин и детей.

"Уверен, что вооруженные силы Азербайджана не оставят не отомщенным убийство мирных жителей. Мы и дальше будем вместе с нашими братьями азербайджанскими тюрками в вопросе восстановления территориальной целостности, в вопросе воссоединения с родными землями, в их борьбе за справедливость", - сказал Хулуси Акар.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)