Президент Ильхам Алиев: Я на протяжении месяца задаю вопрос откуда у Армении деньги на ведение этой войны, никакого ответа нет

БАКУ /Trend/ - Я на протяжении месяца задаю вопрос откуда у Армении деньги на ведение этой войны, никакого ответа нет.

Как сообщает в субботу Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью немецкому телеканалу ARD, отвечая на вопрос «Два дня назад я услышал по радио, как Вы задаетесь вопросом, откуда у Армении деньги на ведение этой войны. Каков ответ?»

«Никакого ответа нет. Я задаю этот вопрос на протяжении месяца. Мы провели предварительный подсчет. Если бы у меня был ответ, я бы не спрашивал. Если я все еще задаю этот вопрос, значит я еще не получил на него ответа. Мы провели предварительный минимальный подсчет уничтоженного нами, кстати, я не объявляю все, что мы уничтожили. Это будет сделано позже. Общая стоимость уничтоженной и взятой нами в качестве трофея техники составляет 2,7 миллиарда долларов. Откуда берутся эти деньги? Армения – бедная страна. Ее бюджет меньше 2 миллиардов долларов. Ее внешний долг составляет 8 миллиардов долларов», - сказал Президент Ильхам Алиев.