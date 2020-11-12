Предвзятое заявление главы МИД Канады вызывает сожаление – МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Предвзятое заявление министра иностранных дел Канады в связи с прекращением военных операций между Арменией и Азербайджаном, в котором он открыто выразил проармянскую позицию, вызывает сожаление.

Об этом говорится в сообщении МИД Азербайджана, сообщает в четверг Trend.