Силы и государства, очерняющие Азербайджан, просто не могут принять нашу победу - депутат

БАКУ /Trend/ - В заявлении, подписанном президентами Азербайджана, России и премьер-министром Армении 10 ноября, подтверждается военная и дипломатическая победа Азербайджана, а также капитуляция Армении.

Об этом в пятницу сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Жаля Ахмедова.

Депутат сообщила, что Отечественная война еще больше укрепила существующее в Азербайджане единство власти и народа, сделала Азербайджан сильнее.

Силы и государства, годами очерняющие Азербайджан, не могут принять эту победу. Армения, беспомощная перед азербайджанской армией, правительством и народом, была вынуждена подписать эту капитуляцию. Армения, которая 30 лет срывала переговорный процесс и мечтала, при поддержке многих государств, сохранить статус-кво в свою пользу, сразу же начала говорить о мире с Азербайджаном, как только осталась на поле боя одна. Интересно, почему страна-оккупант не думала о мире, устроив резню в Ходжалы и изгнав 30 лет назад мирное население с родных земель?

Эта война также показала нам, кто друг, а кто нет. Франция, одна из трех сопредседателей, участвующих в урегулировании конфликта, открыто поддержала агрессора, вопреки четырем резолюциям Совета Безопасности ООН, за которые она голосовала. Похоже, французское правительство забыло карту Азербайджанской Демократической Республики, одобренную в ходе Парижской мирной конференции в 1919 году, включавшую Карабах и Зангезур. Эта страна ведет себя так, словно она сама много лет не страдала от сепаратизма, не очищала свою территорию от террористов.

Если внимательно посмотреть на положения заявления, то мы четко поймем, что Карабах полностью находится под юрисдикцией Азербайджана, и там будут применяться законы нашей страны. Кроме того, армянские вооруженные силы безоговорочно освобождают Агдам, Кельбаджар и Лачын, и восстанавливается сухопутный коридор между Нахчыванской АР и основной частью Азербайджана. Все это стало возможным благодаря Президенту, Верховному Главнокомандующему вооруженными силами Ильхаму Алиеву и храброй азербайджанской армии. Все увидели, на что способен Азербайджан!", - сказала Жаля Ахмедова.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)